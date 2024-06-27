Trabzon atakta

27 Haziran 2024 Perşembe

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Karadeniz fırtınası geçen sezon yaşanan hayal kırıklıklarına bir son vermek, tribünlerde coşkuyu yeniden yakalamak istiyor. Ama önce biraz geriye dönüp yaşanan şampiyonluk sonrası nerelerde hata yapılmış bir bakmamız ve oradan başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Önce Ahmet Ağaoğlu, bir hafta sonra da Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan yardımcı hoca Orhan Ak’la bir süre devam etti. Bu süreçte de görüşmelerini sürdürdüğü Bjelica ile anlaştı. Doğan, yarıştan kopmama adına Bjelica’nın önerdiği futbolcuları da kadroya kattı. Ancak 2023-24 sezonunun ilk 8 haftasında alınan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve sergilenen oyunun yetersizliği Bjelica’yı tartışılır hale getirdi. Alınan oyuncuların yetersizlikleri ise bardağı taşıran son damla oldu ve başkan Doğan, Bjilica ile yollarını ayırdı. Başkan Doğan’ın Avcı’yı tekrar davet etmesi gecikmedi ve hoca bıraktığı yerden görevine başladı. Avcı’nın eldeki oyuncu kadrosuyla yarışın içinde olma kavgası ve kaygısı saha içerisinde yeni arayışları da beraberinde getirdi. Örneğin, orta alan oyuncusu Mendy son maçlarında savunmanın göbeğinde yer aldı. Haliyle bu değişiklikler oyun etkiledi.



O kadar oyuncu içerisinde geçen sezondan Uğurcan, Thomas Meunier, Onuachu ve Enis Destan akıllarda kalan isimlerdi. O nedenle takımın sergilediği oyun, aldığı sonuçlar ve geldiği nokta itibarıyla Avcı’yı sorumlu tutmak haksızlık olur. Başkan Doğan, Avcı’nın “Bu sezon daha agresif, darbeli, adam adama ve dik futbol oynayacağız” ifadesine uygun oyuncularla anlaşma sağladı, imza törenlerine başladılar bile. Yıllardır gördüğüm ve gözlemlediğim, iyi futbol iyi oyuncularla oynanıyor. Borna Barisic, John Lundstram, Dragus, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak ile güçlenen kadroda artık sorumluluk da top da Abdullah Avcı ve ekibinde...