22 Ağustos 2024 Perşembe

Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk yaşatabilmek için kolları sıvayan başkan Ertuğrul Doğan transfere doymuyor! Ticarette bir söz vardır, “Alırken kazanacaksınız” diye. Trabzonspor’da son senelerde öyle bir savurganlık yaşanıyor ki alırken de para veriyorsunuz gönderirken de. Bu nasıl bir ticaret anlayabilene aşk olsun. Her zaman söylüyorum, Trabzonspor çok zor kazanıyor çok kolay harcamamalı. Hagi gibi bir adam alırsınız, size Avrupa şampiyonluğunu getirir. Ya da Yusuf Yazıcı gibi bir isim yetiştirir satarsınız anlarım. Doğan’ın başkanlığı süresince, Bjelica ve Abdullah Avcı ile alınan oyuncuları saymakta zorlanıyorum! 50 oldu mu? Peki akılda kalan bir oyuncu var mı, maalesef yok. Bu sezon kaç maç oldu, hâlâ Uğurcan’ın performansından söz ediyorsak fazla lafa gerek yok. Takım, Trabzonspor’a gönül verenleri bırakın yolda bir çocuğa sorsanız santrfor diye bağırırken yönetimin ille de orta sahada diretip hep buraya oyuncu almasına ne demeli?

