Ne demeli?
Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk yaşatabilmek için kolları sıvayan başkan Ertuğrul Doğan transfere doymuyor! Ticarette bir söz vardır, “Alırken kazanacaksınız” diye. Trabzonspor’da son senelerde öyle bir savurganlık yaşanıyor ki alırken de para veriyorsunuz gönderirken de. Bu nasıl bir ticaret anlayabilene aşk olsun. Her zaman söylüyorum, Trabzonspor çok zor kazanıyor çok kolay harcamamalı. Hagi gibi bir adam alırsınız, size Avrupa şampiyonluğunu getirir. Ya da Yusuf Yazıcı gibi bir isim yetiştirir satarsınız anlarım. Doğan’ın başkanlığı süresince, Bjelica ve Abdullah Avcı ile alınan oyuncuları saymakta zorlanıyorum! 50 oldu mu? Peki akılda kalan bir oyuncu var mı, maalesef yok. Bu sezon kaç maç oldu, hâlâ Uğurcan’ın performansından söz ediyorsak fazla lafa gerek yok. Takım, Trabzonspor’a gönül verenleri bırakın yolda bir çocuğa sorsanız santrfor diye bağırırken yönetimin ille de orta sahada diretip hep buraya oyuncu almasına ne demeli?
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Yeni anayasa mesajı vermişti. Amaç 'anayasasızlaştırma'
- Amaç çocukları okuldan uzaklaştırmak mı? Eğitimde büyük
- AKP ve MHP arasında neler oluyor?
- Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl..
- Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı!
- Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ay
- Ulu Önder Atatürk'ün hayatına dair önemli noktalar
- Ciddi İşsizlik ve İflaslar Geliyor İktisatçı Bayram Ba
- 'Gezici Kent Lokantasına' yurttaşlardan yoğun ilgi
- Su altında arkadaşlık
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
- Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı
- Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak
- 'Hastanelere başvuran insanlarımız oluyor'