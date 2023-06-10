Trabzonspor özüne dönmeli
Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor’da yönetim bu sezon yaptığı yanlış kadro planlamasıyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Yıllar sonra kazanılan şampiyonluğun devamında önce başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından takımın hocası Abdullah Avcı istifa etti. Eskilerin bir sözü vardır “Eldeki bir kuş daldaki üç kuştan iyidir” diye. Takımın şampiyon olmasında en fazla katkı verenlerden biri Nwakaeme ile sebepsiz yollar ayrıldı. Kopenhag maçı sonrası Cornelius eski takımıyla aynı uçakla gönderildi. Hem turu hem de golcüyü verdi Trabzon. Djaniny sonuca etki eden bir isimdi onunla da yollar ayrıldı. Hugo özel nedenlerle gitti. Baktığınızda takımın özü gitmiş.
Trabzonspor’u yıllardır takip ederim. Geçmişte şampiyonluk sonrası hem Ahmet Suat Özyazıcı hem de Özkan Sümer kadroyu korur üstüne bir iki katkı verecek oyuncuyla takımı takviye ederdi. Bu sezon başı 15-16 oyuncu alınmasına karşın Trabzonspor futbol ve skor olarak beklentilerin çok altında kaldı. Böyle olunca tribün desteğini de yitirdi. Büyük umutlarla alınan Trezeguet ve Umut Bozok sezon boyu sahada oldular ama nedense bir türlü oyunda olamadılar. Bu süreçte Ağaoğlu maçlar kötü giderken hangi akla hizmet Avcı’nın sözleşmesini 3.5 yıl uzattı. Gerçekten anlaşılır gibi değil.
Yeni sezonda camianın güvencesi başkan Ertuğrul Doğan. Çünkü geçen sezon yaşanan olayların bire bir içindeydi. Trabzonspor’da artık hatalardan ders alma zamanı. Trabzonspor çok zor kazanıyor kolay harcamamalı. Yönetim, pahada ve yaşta ağır oyunculardan kurtulmalı. Transferde önceliği, aklı kalede olan bir santrfor, orta alanda oyunu yönlendirebilecek bir oyun kurucu ve savunmaya bir kaptana vermeli. Özetle 3-4 transferin dışında tamamlayıcı oyuncular için yüzünü altyapıya dönmeli. Bunun için de biraz zaman ve sabır diyorum.
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