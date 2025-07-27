Hayır, hiçbir şey normal olamaz. Siyonist katiller, yiyeceklere hücum eden Filistinli erkek ve kadınları makineli ile tarıyor. Her gün... Veya yiyecek dağıtılan her gün... Ortalama 100 Filistinli öldürülüyor, sadece yiyecek bölgelerinde.

Şüphesiz ABD, Avrupa ve zenginliğin, dolarların, lüksün içinde boğulmuş Arap yönetimlerinin gözleri önünde. Kim bilir hepsi ortaklaşa arka odalarda viskilerini içiyor ve bu etnik temizliğin şerefine kadeh kaldırıyorlardır.

232 GAZETECİYİ DE ÖLDÜRDÜLER

Olayın boyutunu anlayabilmek için, İngilizce medyayı izlemek zorundasın. Tüm gerçekler her boyutuyla orada. İsrail soykırımcıları, dünyanın her ülkesinden 232 gazeteciyi öldürdü. Orası aynı zamanda bir gazeteci mezarlığı. Alçaklıklarını dünyaya duyurmasınlar diye.

Siyonist hiç sakınmıyorlar amaçlarını: Filistinlilerin Gazze’yi tamamen boşaltmalarını sağlamak.

Washington Post’tan İshaan Tharoor’un “Gazze açlıktan kırılırken İsrail aşırı sağı bir rüyanın gerçekleştiğini görüyor” başlıklı yazısından:

Şerefe Trump!

“İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel’in sosyal medyaya yüklediği yapay zekâ destekli bir videoyla (https://x.com/ GilaGamliel/status/194762945612786901) ortaya koyduğu gerçeküstü vizyon var. Gamliel, savaş sonrası Gazze Şeridi’nin nasıl görünebileceğine dair bir vizyon sunuyor. Trump’ın savaştan harap olmuş bölgeyi göz kamaştırıcı gökdelenler, gösterişli turizm ve bakir yeni yerleşim bölgelerinin bulunduğu bir alana dönüştürme planına övgüler yağdırılıyor. Lüks yatlar, şeridin Akdeniz sahillerinde yüzüyor; Yahudi sakinler humus tabaklarının üzerinde sırıtıyor.”

Ama ortalıkta tek bir Filistinli yok.

“Çok sayıda İsrailli siyasetçi yalnızca Hamas’ın tamamen yenilgiye uğratılmasını istemekle kalmadı, aynı zamanda Gazze’nin 2 milyondan fazla nüfusunun tamamını ortadan kaldırılması gereken bir düşman nüfus olarak gösterdi... Ele alınan planlar arasında dar bölgede iki ayrı şehir kurulması, sahil otelleri ve yeni sanayi ve tarım bölgelerinin bulunduğu bir turizm bölgesi oluşturulması da var. Savunma Bakanı Smotrich, Gazzelileri başka ülkelere yerleştirme planları var ve Trump da bu sonuçtan yana diyor.

‘ATOM BOMBASI ATALIM’

“Savaşın başlarında Gazze’ye İsrail’in nükleer bombalarından birini atmayı öneren bir diğer aşırı sağcı politikacı İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze’nin tamamı Yahudi olacak. İsrail hükümeti Gazze’yi yok etmek için yarışıyor.”

“İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, Eliyahu’nun yorumlarını ‘değerlere bir saldırı ve halkla ilişkiler felaketi’ olarak nitelendirdi. Ancak İsrail’in aşırı sağı bu tür eleştirilerden etkilenmiyor.”

“İsrailli yetkilinin Gazze’de fiili etnik temizlik çağrısında bulunması , BM’nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı’nda görüşülen İsrail’e karşı soykırım davasının merkezinde yer alıyor. Bu çağrılar, Knesset’te düzenlenen aşırı sağcı bir konferansta bir kez daha dile getirildi. Katılımcılar, Gazze’nin, Batı Şeria yerleşimlerinin uzun zamandır yaptığı gibi, İsrail’in konut sıkıntısına çare bulmak için ideal bir yer olduğunu belirtiler.”

Hata! Dosya adı belirtilmemiş.

“Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ‘Gazze Rivierası-Vizyondan Gerçeğe’ başlıklı konferansta, ‘Gazze’yi işgal edip İsrail’in ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz’ dedi.

Meslektaşlarım ‘Gazze’de kalan az sayıdaki hastanede, artık sayıları giderek artan ve minik bedenleri kemiklerinin kalınlığında olan yetersiz beslenen çocuklar için koğuşlar var’ diye bildirdi.

(Yazının linki: https://l24.im/Vf7gM8K)

BU YAKIN DÖNEMİN İKİNCİ SOYKIRIMI

Bugün kimsenin kılını kıpırdatmadığı Gazze’deki etnik temizliğe, sözde uygar Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa soykırımında tanıklık etmiştik.

Parçalarına ayrılan Yugoslavya’da Sırp milliyetçi faşistler, Bosna Hersek’te Serebrenitsa’da 30 yıl önce, Müslüman Boşnaklara tam bir etnik temizlik yapmışlardı. Bosna Hersek’i ziyaretimizde hikâyelerini de dinlemiştik, kurşun ve top izlerinden parçalanmış duvarlar hâlâ o katliamın anısına duruyordu.

En az 8372 Müslüman erkek kadın ve çocuk ve bebek. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın göbeğinde ve tüm Avrupalı ülkelerin gözleri önünde gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımıydı. Bu katliam Avrupa’da yakın zamanda hukuksal belgelenmiş ilk soykırım olarak kayıtlara geçti.

ŞİMDİ İKİNCİSİ

Hiçbir Arap ülkesi Gazze’ye ses çıkartmıyor. Bunun nedeni tabii köktendinci Hamas. Müslüman Kardeşler ile Hamas’ın bağları. Köktendinci bu örgütü kendileri için de bir tehdit olarak görüyor.

Ankara’nın da bu iki örgüt ile sıkı siyasi bağları ve politikaları, bu katliamda etkin ve tarafsız, sorun çözücü rol oynamasını, etnik temizliğe bir son verilmesi için küresel bir politika üretmesini engelliyor. Girişimde bulunsa “sırtındaki küfe”ne bakıyorlar, içinde ne taşıyorsun diye.

Hamas’ın yok edilmesi uğruna Filistinliler yok olup gidiyor.

Hamas’ı yaratan da İsrail politikası olmadı mı?