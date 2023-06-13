Okurlar CHP’ye ve sorunlarına bakıyor

13 Haziran 2023 Salı

Tatil havasındayken okurlardan gelen bazı eleştiri ve görüşleri burada paylaşayım.

Burada özellikle 6 Haziran tarihli “Kendi gücünü inşa etmeden yedek güçlerle zafer kazanılmaz” yazım doğrultusunda okurlar görüş belirtiyor.

www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ orhan-bursali/once-kendi-gucunu-insaetmezsen-yedek-gucler-zafer-gecirmezyeni-bir-strateji-ve-yeni-bir-bakislabaslamak-2-2088044

‘Esas sorun yapısal’

CHP’nin asıl sorunu yapısal sorunlardır. Bunun en başına ideolojiyi koymalı, diğer ilke ve değerleri yok saymadan sorunların çözümü parti kamuoyunda sağlıklı tartışılarak çözümlere ulaşılmalı.

Partiye paraşütle gelen tüm yönetim kadroları yerine, partide işlevsel getiri açısından topluma önderlik yapacak donanımlı kadrolar Mardin’de, Manisa’da, Kastamonu’da olduğu gibi, tüm ülkede öne çıkarılmalı.

Parti ilke ve değerlerinden uzaklaştıkça kendisine olan güveni yitirdi, militan ve mücadeleci kadrolar, yerlerini yerel yönetim iktidarlarıyla yetinen, yerel iktidardan başka hedefleri olmayan belediye başkanlarına, hemşeri derneklerine topluluklarına bıraktı. Parti yeni yetme müteahhitlerin kuşatması altında, tutanın elinde kaldığı devşirme kadroların kontrolüne geçti.

Sorun MYK’nin değişimi ile çözülemez. Sorunun çözümü için parti tepeden tırnağa arınma sürecine girerek öncelikle ideolojik çıkışla parti kuşatılmışlıktan kurtarılmalı.

Bunun için de ideolojik temelli yeni üyeler, parti dışındaki benzer ideolojiye sahip STK’ler, doğal ittifaklarla ve halkla barışarak yeniden yola çıkılmalıdır. İdeolojik temelli bir manifesto acilen halka açıklanmalı. MYK’de o gitti, bu geldi ile partinin temel yapısal sorunları çözülemez. Bugün Türkiye’ye her zamankinden daha çok CHP gereklidir. (B.K.)

‘Fikir karışıklığı sürüyor’

Seçim felaketinin ardından oluşan fikir karışıklığı hâlâ sürüyor. Oy veren seçmen ve CHP için çalışmış gönüllü ordusu hâlâ bilgi eksikliği ve yarattığı karmaşık düşüncelerin altında derin bir ümitsizliğe kapılmış durumda. Bu insanların CHP’yi yenilgiye götüren nedenleri ve uygulanan politika ve verilen stratejik bazı kararlardan çok daha geniş bir grubun bu sorumluluğu üstlenmesi ve hesabını vermesi gerekir.

Bilgi eksikliğinin ivedilikle giderilmesi ve partinin yeniden eski dinamizmine kavuşması gerekir. Bu olmazsa ikinci bir yenilginin yerel seçimlerde olmasının sonuçlarını düşünmek dahi istemiyorum.

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim. Kılıçdaroğlu’nun SZC TV konuşması, işin özünü kaçırdığını göstermektedir. Konuşma bana meşhur matematikçi hikâyesini hatırlattı. Konuşma sırasında verdiği tüm rakamsal bilgiler doğru ama bir işe yaramıyor. (Faruk R. Ergül)

CHP’nin sermayesi

Seçim sürecindeki haksız rekabet, hileli oy konusu vs. çok büyük bir dengesizlik vardı. Ancak bunlar sürpriz değildi. Burada konu buna ne kadar hazırlıklı olunduğu idi. CHP’nin bunlar karşısında çok zayıf kaldığını çıktığı kantar gösterdi.

AKP’de 12 milyon kayıtlı üye var ve bir haftada 50 milyon insana ulaşma kapasiteleri var. (Para gücü vs. bunlar ayrı.) Beklerim ki CHP de 10 milyon kayıtlı ve görevlendirilmiş, gönüllü tabanı üzerinde yapılansın. CHP’nin tek gücü motivasyonlu yaygın örgütlülüktür. Sermayesi bu olmalı. Umarım geç de olsa bu yönde yapılanmaya gidilir. (Ertunga Ardeniz)

Yeni bir ağ yapısı

Aylar önce bir yazınızda güvenlik kaygısının öne çıkarılacağını yazmıştınız. Öngörünüz doğru çıktı. Seçim yenilgisinin birkaç önemli nedeni var:

CHP yüz yıllık bir parti, örgütlerin de doğal bir ömrü var. Yaşı ilerledikçe giderek kurumsallaşırken öte yandan esnekliğini kaybetmeye başladı (rigor mortis). Mesela seçime AKP tüm teşkilatıyla hazır gelmişti oysa Millet İttifakı bileşenlerindeki kopukluk gözle görülebiliyordu. Hantal yapı ve hantal liderler görüntüsü AKP’nin işine yaradı (güven ve istikrar). Çağına uygun esnek ağ yapısı kurulamadı, seçmenle semtinde buluşmak miting yapmaktan daha etkiliydi.

Biz nasıl olsa kazanacağız, bu ekonomi bunları götürür havası rehavet yarattı. Muhalefet anlık taktik ve strateji değişikliklerine hazır değildi (hantallık). “İşgalci/terörist” yaftalamalarına ani yanıtlar üretemedi. (Dr. Boray Uğraş)

