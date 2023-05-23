Seçmensiz, tek başına cehenneme odun atmak

23 Mayıs 2023 Salı

Sinan Oğan, 5.17’lik seçmen desteği ile bir politik figür olarak ortaya çıktıktan sonra, tek adam rejimine bağladı kendisini. Eleştirdiği bir sürü konunun sebebi, özellikle mülteciler meselesi, tek adamın yarattığı sorunlar iken tercihini bu sorun yaratanlardan yana kullandı. Bu, seçim sürecinde üzerinde en çok durduğu konuydu üstelik. AKP’li yöneticiler, bu kararından önce, Sinan Oğan’a mültecileri göndermelerinin mümkün olmadığını ve bu konuda kendilerine yapılacak dayatmaları kabul etmeyeceklerini açıklamasına rağmen...

Ülkeyi iflasa sürükleyen bir yönetimin parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu, en iyi seçmenleri bilecektir.

Dizginsiz gücün, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasiyi sandığa gömmenin, seçim boyunca yalanın, sandıkta hırsızlıkların, eşitsizliklerin bir parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu Sinan Oğan’a oy veren seçmen bilecektir. Oğan’ın kendisi değil.

Seçmen oyu ile ‘Git katıl’mı dedi

Çünkü bu seçmen iktidara oy vermemiştir.

Bu seçmen, dizginsiz gücün, keyfi yönetimin, tek adam rejiminin bir parçası olmayı reddetmişti.

Ama Oğan çıkıyor ve bu seçmenin yeni kurtuluş yolları arayışlarını, götürüp iktidarın kuyruğuna takmaya çalışıyor.

Bu tutum yerine, kendisine verilen oylara, mesela tarafsızlığını ilan ederek saygı gösterebilirdi: Üçüncü yolu denedik, hedeflediğimiz yüzde 19 oya ulaşamadık ama bu çok değerli oylarınızı koruyacağım ve bu oylarla yeni bir politik hedefe yürüyeceğim, diyebilirdi.

Oğan’a oyunu veren seçmen, “tek adam”a veya Millet İttifakı’na oy vermesini bilmiyor muydu? Bir politikacının aracılığına mı ihtiyacı vardı? “Ya Oğan Bey biz karar veremedik, oyumuzu sana veriyoruz, al tepe tepe kullan...” demek için mi seçimini böyle yaptı...

30 sayfalık 13 referanslı doktora

Hem “Türkçü” hem de Cumhur İttifakı’nın önemli ve özel bileşeni, anayasanın ilk dört maddesine ve yeminine karşı Hizbullahçıların bulunduğu kampa katılmanın nasıl bir duygu olduğunu, kendisine oy veren seçmenleri bilecektir...

Oğan’ın hayat hikâyesini, Ömür Çelikdönmez’in kaleminden şuradan okudum: www.dikgazete.com/yazi/ ne-kandil-dagi-ne-domuz-bagi-kimtanirdi-sinan-ogan-i-5646.html

Rusya ile yakın ilişkiler içinde, Türk dünyası ile ilişkileri var. Burada yazılan doğruysa Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde, “...neredeyse 30 sayfalık ve 13 referanslı/ kaynaklı doktora tezini 17 Aralık 2009’da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde savundu. Tezinin konusu ‘Küreselleşme Bağlamında Türk Dış Politikasında Rus Yönünün Oluşumunda İç Politik Faktörlerin Etkisi: 1991-2007’ başlığını taşıyordu.”

MHP’de liderlik kavgası

Herhalde dünyanın en az hacimli, en az referanslı bir doktora tezi ile karşı karşıyayız.

Yine söz konusu yazıdan: “Putin’in Valdai’deki tartışma kulübünün düzenli konuğuydu ve Kremlin lideriyle şahsen tanışmıştı.”

Gördüğüm kadar, Oğan, RTE ve Putin arasındaki ilişkilerin bir destekleyici parçası olacaktır. Tercihinde bu ilişki etkili olmuş da olabilir.

Daha önce Devlet Bahçeli’nin yerine göz diktiği için MHP’den dışlanmıştı.

MHP yönetimi ile kanlı bıçaklı durumu var.

Şimdi Cumhur İttifakı’nda, ileride Bahçeli’nin yerine daha rahat geçebilecek bir siyasal kariyer inşa etme fırsatı bulacaktır.

Seçmen altını boşalttı

Fakat 5.17’lik oyun hemen hiç birinin Oğan’ın peşinden tek adam rejimine destekçi olarak akacağını sanmak pek de bu tabloya uygun düşmüyor.

Hele Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sinan Oğan için kişisel kararı diyerek Kılıçdaroğlu ile anlaştıktan sonra.

Oğan’ın altı, ATA İttifakı’nın da çekilmesinden sonra, seçmen bakımından da boşaltılmış ve kişisel ikbalinin peşinden gider bir birey olarak kalmıştır.

