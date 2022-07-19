Sıradan önemli konular üzerine kareler

19 Temmuz 2022 Salı

• Eğer Ankara’da darbe girişiminin bir no’lusu Akın Öztürk değilse, neden bazı parmaklar, yorumlar, değerlendirmeler, o dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın fotoğrafı çevresinde dolanıyor da fotoğrafın üzerine konamıyor? Ortalık şüpheden ve teoriden kırılıyor.

• Öyle bir şey yapmıyorum ben. Ama Hulusi Akar Meclis soruşturmasına gitmeli, ifade vermeli ve milletvekillerinin sorularını yanıtlamalıydı.

• Şu mu denmek isteniyor: MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın kendilerine gelen subayın ciddi ihbarını değerlendirmek için Genelkurmay’a gitmesi üzerine, o gece sabah 3.00’te planlanan darbe girişiminin artık açığa çıkması ve bir geleceğinin olmayacağının anlaşılması üzerine, anında pozisyon değişikliği mi var? İlk emir hava sahasında her türlü uçuşun yasaklanması oldu... Müyesser Yıldız kanıt arıyor...

• Fakat tutuklanan ve yargılanan itirafçı FETÖ’cü subaylardan hiçbiri, ordu içinde darbenin başı konusunda bir itiraf ve imada bulunmadı. Kendilerine ihanet eden birini ele vermeleri beklenirken...

• Temel konu, ordu içinde darbe girişiminin tezgâhlayıcısı hiyerarşik bir yapının olup olmaması.. FETÖ örgütünün, dışarıdan “sivil imamlarla” ipleri elinde tuttuğu ve ordu içinde her şeyi kontrol eden böyle bir askeri hiyerarşik yapı oluşturmak istemediği görülüyor. Olsaydı, soruşturmalarda bu yapının çözülmesi kolay olurdu. Enerjiyi doğru yere odaklamak gerekir.

• Darbe girişiminin başarısı veya başarısızlığı, hem bu açıdan hem de FETÖ’cü siyasi yapı açısından tartışmaya açık. Onlar için iyi mi oldu yoksa kötü mü?

• Unutmayalım: Askeri kesim, tamamı neredeyse sivil olan FETÖ siyasi partisinin amaca ulaşmak için kullandığı sadece bir araçtır.

• Darbe girişiminden sonra sıvışan FETÖ’cü general amiral ve albaylar da var, 30’dan fazla.

• Darbe girişiminin tüm ham görüntüleri AKP’nin elindedir şüphesiz. Bunlardan işine ve amacına uygun olanları kesip kullandığı söylenebilir. Siyasi ticaret (iktidarın eteklerindekiler için de ticari!)

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• Başa dönersek: MİT’in değerlendirmesi mutlaka vardır. O gece ile ilgili Hakan Fidan’ın RTE’ye sunduğu raporu göremeyeceğimiz açık. Orada, o gece ordu, Genelkurmay vb. için önemli değerlendirmeler olduğunu da varsayabiliriz. En azından bu iktidar bitip yeni siyasi ilişkiler ortamı doğuncaya kadar.

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Son iki not daha:

• Cumhurbaşkanı Saraçhane’deki konuşmasında dedi ki: “FETÖ, terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Yoktu. Sadece PKK, AB kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde, YPG’yi, PYD’yi, FETÖ’yü NATO’nun kayıtlarına girdik. Dedik ki ‘Bu bizim kırmızı çizgimizdir. FETÖ’yü, PYD’yi, YPG’yi buraya terör örgütü olarak gireceksiniz. Aksi takdirde bizden ‘olur’ alamazsınız.’ Ve girdiler. Olay bu”

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• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yanıt verdi: “Üçlü mutabakat zaptı bir NATO belgesi değil, kolaylaştırılmasına yardımcı olduğumuz bir belgedir.” Belgeyle üç ülke terörle mücadele için birlikte daha yakın çalışacakları mesajı verdi, “PKK için hem NATO hem AB tarafından terör örgütü tanımlaması yapılır” dedi. PYD/YPG ve FETÖ’ye ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Türkiye’nin iade istemleriyle ilgili de “Finlandiya ve İsveç’ten belli kişilerin iadesi veya sınır dışı edilmesine ilişkin tüm kararlar, bu ülkelerdeki yargı kurumları tarafından kendi yasalarına göre alınacaktır”.

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• Eee şimdi ne olacak? Stoltenberg/NATO çok ustaca bir manevra ile iki ülkenin ön üyelik meselesini çözümlediler. Zaten Biden daha önce RTE üzerinde durmuş ve bu tarihi fırsatı kaçırmayalım demişti.

• Bizim cumhurbaşkanı, dünya liderleriyle bir arada bulunup sorun çözücü gibi davranmayı sever. Dışarıda, eski İngiliz Başbakanı Johnson’ın yanından geçerken omzunu sıkması /sıvazlaması ilginçti!

• İç siyasete gelince, görün NATO, Finlandiya ve İsveçi!!!