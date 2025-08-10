Bu yazıyı Yılmaz Özdil kardeşin 30 Temmuz 2025 günlü ve “Komisyon” başıklı yazısından esinlenip yararlanarak yazıyorum, kendisine çok teşekkür ederim.

Bu bir siyasal parti olamayıp İslamın Haşimi ve selefi tarikatlarına imrenen aile şirketi AKP, İslami “Hayır” ile “Evet”in karşıtı “Hayır” birbirine karıştırdığı için başta TBMM’de olmak üzere her ortamda önüne gelen bütün önerilere “Hayır” demektedir. Sonunda da kârı kediye yüklemektedir. Şimdi sayılandırarak “Hayır” notu alan önerilerde durumun vaziyetine bakalım:

1- Soma maden ocaklarındaki korkunç kazadan sonra verilen soruşturma önergesi. (Bundan sonra cümlenin sonuna “araştırma önergesi” diye yazmayacağım.

2- Diyarbakır’daki seçim mitinginde patlatılıp 5 kişinin ölümüne, 400 kişinin yaralanmasına yol açan bomba

3- Ankara Garı önünde patlatılıp 100 vatandaşımızın ölümüne, 500’den fazla yaralanmaya yol açan bomba

4- Şanlıurfa Suruç’ta 34 kişiyi öldüren, 100 kişiyi yaralayan bomba

5- Kobani olayları

6- FETÖ’nün siyasal ayağının ortaya çıkartılması için CHP’nin TBMM’de verdiği araştırma önergesi

7- Çorlu’da tren devrilmesi

8- Ankara’da iki lokomotifin kafa kafaya çarpışması

9- Türk Telekom’un bir Lüblanlıya peşkeş çekilmesi

10- Uyuşturucuların gençler arasında yayılması

11- Tarikat yurtlarından birinde erkek çocuklara tecavüz edilmesi

12- Bir tarikat yurdunda kız çocukların diri diri yanması

13- Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair CHP’nin verdiği önerge

14- CHP’nin orman yangınlarının önlenmesine dair verdiği 22 önerge

15- Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi

16- PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerimiz hakkına CHP’nin verdiği soru önergesi

17- Şırnak’ta düşen Cougar tipi helikopterde şehit olan 13 askerimiz hakkında önerge

18- Enflasyonun sebepleri hakkında CHP’nin yaptığı önerge

19- Nükleer santralların yol açacağı tehlikeleri araştırmak için CHP’nin verdiği önerge

20- Polislerin intiharlarının araştırılması

21- Peşkeş amaçlı yapılan özelleştirmeler

22- Düşen uçak için ulaştırma bakanı hakkında önerge

23- Bürokrasinin yozlaşması hakkında önerge

24- Hızlı tren için ulaştırma bakanı hakkında önerge

25- Adalet bakanı hakkında önerge

26- Maliye bakanı hakkında önerge

27- Enerji bakanı hakkında önerge.

28- Milli eğitim bakanı hakkında önerge

29- Spor bakanı hakkında önerge

30- Habur kapısında yapılan PKK’nin teslim töreniyle ilgili içişleri bakanı hakkında verilen önerge

31- Seçilmişlerin yerine atanan kayyumlar hakkında önerge

32- Depremle ilgili olarak CHP’nin verdiği 59 önergenin reddi

33- Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki israf hakkında verilen önergeler

34- Kılıçdaroğlu’nun hedef olduğu linç girişimi

35- Özgür Özel’e atılan yumruk

36- 2003 yılından bu yana CHP’ni verdiği (binlerce) araştırma önergeleri...

Yılmaz Özdil yazıyor: “E, siyasi analist olmaya gerek yok, ortalama zekâya sahip herkes kendine şu soruyu sorar herkalde... Meclis’te 22 yıldır yok hükmünde kabul edilen Türkiye’nin yararına en makul komisyon önerileri bile reddedilen CHP ısrarla ‘niye’ ikna edilmeye çalışılıyor, ‘neye’ alet edilmek isteniyor?”

Neye alet edilmek istensin?! Kendisi, CHP’nin “Hayır!” dediği her şey Türkiye’nin, vatandaşın, halkın yararına olduğunun farkında olamayacak kadar görev ve sorumluluk bilincinden yoksun bir yığışım sanki. Ama sanki değil! AKP beceriksiz, yeteneksiz, bilgisiz ve bilinçsiz bir avantacı klik (hizip, bölek) partisi. Ülkeye çamaşır makinesi ile buzdolabını kendisinin getirdiğini iddia edecek kadar kendini bilmez! Sanki CHP iktidarda, AKP muhalefet.

RTE bir konuşmasında yine CHP’yi hedef aldı ve bu partinin “İstanbul’a çöreklenmiş haramilerin güdümünde olduğunu” iddia etti. Ayrıca Erdoğan, ana muhalefetin bu durumunun demokrasiye yakışmadığını vurguladı:

“Bir de kalkmış bu perişan hali ile cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de çalmadık kapı bırakmamıştı. Ama sonuç ortada cumhurbaşkanı olacaktı şimdi tarih oldu. Şimdi kapısını çalan yok. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesinde daha kaç CHP’li telef olup gidecek.”

HADİ CANIM SEN DE!

Gene CHP’ye seslenerek “Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama süreci yokuşa sürmenin affı olmaz. Süreç, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Hadi canım sen de!

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki sarayda toplandı. Saat 14.30 sıralarında başlayan ve 2 saat süren toplantıda, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ve Meclis’te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden süreç, orman yangınları ve Gazze gibi başlıklar görüşüldü. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, CHP’ye seslenerek “Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama süreci yokuşa sürmenin affı olmaz. Süreç, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Şu günahların ne olduğunu bir saysan da biz de öğrensek geçmiş günahların neler olduğunu?

Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp laik Cumhuriyeti kurmak mı, Medeni Kanun mu, yaptığı devrimler mi, ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’na sokmamasında mı, kadınları eşit vatandaş yapması mı, döşediği demiryolları mı, kurduğu (senin sattığın) fabrikalar mı, getirdiği (senin yozlaştırıp kirlettiğin) çok partili düzen ve demokrasi mi?

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki sarayda toplanmış. Saat 14.30 sıralarında başlayan ve 2 saat süren toplantıda, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ve Meclis’te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden süreç, orman yangınları ve Gazze gibi başlıklar görüşülmüş... Toplantının ardından konuşan Erdoğan, CHP’ye seslenerek “Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama süreci yokuşa sürmenin affı olmaz. Süreç, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Tam anlamıyla “karga ile tilki” hikâyesi... Yersen!