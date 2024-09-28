Eskişehir’i yeniden yaratan Prof. Büyükerşen’in çekirdekten gazeteci olduğunu biliyor muydunuz?

28 Eylül 2024 Cumartesi

Enerjisi, üretkenliği, toplumsal katkılarında sınır tanımazlığı ile sevgili hocamız Prof. Yılmaz Büyükerşen’i Cumhuriyet’in YouTube’daki üç kuşaktan tanıklıklar söyleşisine sıkıştırmak olanaksız. Kamuoyunda en az bilinen, Cumhuriyet gazetesi okurları için en değerli katkılarından söz etmeye çalışmak kaçınılmazdı. Cumhuriyet gazetesini yaşatabilmenin en zorlu yıllarında, Berin Nadi-İlhan Selçuk birlikteliğinde, geniş yazarlar kadrosu, okurları ile gerçekleştirilmiş Cumhuriyet Vakfı kuruluşu, 1990 sonrası, sevgili hocamızın gönüllü Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu içinde görev aldığı yıllardan söze girmek gerekti.

Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması yolunda, çok hızlı, yorulmaksızın atan kalbinin o günlerden bu günlere, Cumhuriyet gazetesinin ayakta kalmasında elinden geleni esirgememekte ne kadar verici olduğunun da bizler yakın tanığıydık. İstanbul Cağaloğlu-Eskişehir-Ankara bürosu yolculukları sık sık gidip gelenlerimiz için giderek kısa, etkin işlevli gerçekleşiyordu. Çok katkılı etkinliklerle sınırlı da değil elbette. Bir ayağında Eskişehir’in, ülkenin bilim, kültür, sanat alanlarında, toplumsal yaşamındaki hızlı yükselişine tanıklık etmenin mutluluğu. Diğer ayağında o en zorlu ekonomik koşullarda, okur dayanışmasının büyük katkıları eşliğinde de Cumhuriyet gazetesinin ayakta tutulabilmesinin incelikli bir o kadar zorlu dokunuşları...

Her koşulda yüzlerindeki gülümsemenin, kararlılığın, iradenin hiç eksilmediği, yorulmayı akıllarının ucundan geçirmemiş insanların öncülüğündeki çok güçlü dayanışmanın örnekleriyle yaşanmışlıkları şöyle bir anımsamaya çalışın. Eskişehir’den Yılmaz Büyükerşen Hoca üç kentin ortasında, İlhan Selçuk, Ali Ulvi, Ali Sirmen, Ergun Balcı, Oktay Kurtböke... Başı çeken yazarları, yönetim kadrolarıyla İstanbul’da; Uğur Mumcu, Fikret Otyam, Mustafa Ekmekçi... Ankara’da; Alev Coşkun, Aziz Nesin’in oluşturduğu gönüllüler ekibinin içinden görev almışların arasında.

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Hocayla yayına eklemlenecek görüntüler arasında Cumhuriyet’in 75. yıldönümünde Armada’da yapılmış genişletilmiş yönetim organları, danışma kurulu üyelerinin birkaç gün süren etkinliklerinden çekilmiş fotoğraflara bakarken “Hepimiz ne kadar gençmişiz” vurgusu, gerçeğinde en çok hep birlikte olabilmelerinin yansıması gibime geliyor. Artık aramızda olamayanların burukluğu paylaşılmak istenmiyor.

Elbette izleyeceğiniz söyleşide doğaçlama gelişen çok ilginç, bilinmeyen çok renkli paylaşımlar da var. Başta hocanın çocukluk yıllarından başlamış içinde yoğrulduğu Eskişehir gazeteciliğinin, tüm kentlerimiz için geçerli teknik güçlüklerinin de renkli, bir o kadar zorlu koşulları. En çömezleri ben bile, yakın tarihlerde çok hızlı gelişen, geçmişin çok zorlu basım, teknoloji koşullarından çok hızlı geçişler yaşadık. Haber yazılırken çok eski tip daktilolar sadece başlangıç. Kurşun baskı teknolojisinde benim çok uzun yıllarım geçtiğine göre benden çok önce, çocukluk yıllarından gazeteciliğe Eskişehir’de başlamış, sürdürmüş Büyükerşen Hoca’mızın tanıklıklarını varın siz düşünün.

Sanılandan çok farklı Eskişehir gazeteciliği benim zamanımda bile, sendikamızın şubesinin olduğu çok güçlü bir merkezdi. Hoca, çok keyifli bir anısını, benim gazetecilik enstitüsü öğrencilik yıllarımda hocam olan Cevat Fehmi Başkut’un Cumhuriyet gazetesi yazı işleri müdürü yıllarında bir seçim çalışması için Eskişehir’e gelmesi anıları üzerinden paylaştı.