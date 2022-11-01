Gelir de borç da arttı
Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri mali tablolara göre, 4 kulübün toplam borcu 20.5 milyar TL’ye ulaşıyor. Toplam borcun yüzde 62’lik kısmı banka kredilerinden oluşuyor. Bilançoda banka kredilerinin ticari borçlardan fazla olması, kulüplerin finansal maliyetlerini daha da artırıyor. Kulüpler pandemi nedeniyle düşen gelirlerine ulaşmaya, yaralarını sarmaya başladı. 4 kulübün toplam gelirleri 4 milyar 780 milyon TL’ye yükseldi. Bundaki en önemli etken maç günü ile UEFA gelirlerindeki artış. Ticari gelirlerde bir kımıldama gözlemleniyor. Bu olumlu gelişme kulüplerin 31 Ağustos itibarıyla dönemsel kârlarına olumlu katkı yaptı. Ne var ki dönemsel faaliyetleri sonrası 669 milyon TL’lik kâr oluşsa da 4 kulübün geçmişten gelen birikimli zararları 7.8 milyar TL’ye ulaştı. Yani kulüplerin toplam zararı, 4.8 milyar TL’lik gelirlerinin yüzde 183 üzerine çıkmış durumda. Bu olumsuzluk, kulüplerin özkaynak açıklarını da artırıcı bir etkiye sahip. 4 kulübün özkaynak açıkları toplamı 31 Ağustos itibarıyla 4 milyar 976 milyon TL.
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