Olmayan parayı harcama limiti (1)

17 Ocak 2025 Cuma

TFF, 2024-25 sezonu 2. transfer dönemi “Takım Harcama Limitlerini” (THL) açıkladı. Süper Lig kulüpleri, THL ile bu sezon toplam 15.6 milyar TL harcama yapma olanağına kavuştu. 2024-25 THL tutarları, 2023-24’e göre yüzde 41.82’lik artışı ifade ediyor.

THL’ye ilişkin önce genel saptamayı yaparsak; geçen sezona göre toplam limitler 4.6 milyar TL (yüzde 41,8) artırılarak 15.6 milyar TL’ye ulaştı. İlk 4 kulübe tanımlanan 10.9 milyar TL, toplam THL’nin yüzde 69.5’ine ulaştı. Diğer 15 kulübe tanımlanan 4.7 milyar TL limit ise toplam THL’nin yüzde 30.5’ine karşılık geldi. 19 Süper Lig kulübüne tanımlanan THL ortalaması 821.198.278 TL olarak gerçekleşirken, 4 büyüklerin limit ortalaması 2.713.726.909 TL oldu. 4 büyükleri dışarıda tuttuğumuzda diğer 15 kulübün THL ortalaması 316.523.976 TL olarak gerçekleşti. İlk 4 kulübe tanımlanan THL ortalaması, diğer 15 kulübe tanımlanan THL’nin 8.6 katına ulaştı.

Takımların harcamalarını kontrol altına alarak, onları mali disipline yönlendirmeyi hedefleyen bu uygulamanın ne kadar amacına hizmet ettiğine bakalım. Süper Lig’in toplam gelirleri 2024 itibarıyla 26.5 milyar TL. Bu gelirin yüzde 80’i 4 büyük kulüpten geliyor. Kulüplere tanımlanan THL toplamı da toplam gelirin yüzde 62’sine karşılık geliyor. Süper Lig kulüplerinin toplam bilanço yükümlülükleri 45 milyar TL’ye ulaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki verilere göre 4 kulübün güncel yükümlülükleri toplamı 40 milyar TL civarında. Finansal verilere göre Süper Lig kulüplerinin borçları toplamı, konsolide gelirlerinin yüzde 170’ine ulaşıyor.

Böylesi bir mali yapıda, borçları gelirlerinin üzerinde olan bir ligde, kulüplere 15.6 milyar TL harcama yapma yetkisi verilmesi şunların açıklanmasını zorunlu kılıyor: Kulüpler bu harcamayı yapabilecek parayı nereden bulacak? Bu para bulunsa bile, yapılacak harcamalarla kulüp borçlarının daha da artacağı kaçınılmaz bir sonuç olacağına göre, Süper Lig’de finansal sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak? Özkaynakları ekside, borç batağında olan kulüplerin, bu harcama limitleriyle finansal sorunları daha da katlanacak gibi görünüyor.