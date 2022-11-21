FIFA’nın kirli yüzü

21 Kasım 2022 Pazartesi

Açılışı dün yapılan Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi kriminal bir davaya dönüştü. Katar’ın sahip olduğu servet ve nakit para, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesinde de önemli bir etken oldu. Yapılan oylamada bir spor ve futbol ülkesi olmayan, üstelik normalde haziran-temmuz arasında düzenlenen Dünya Kupası, kasım ayında Katar’a verildi. Bu organizasyona ilişkin oylamada Katar; ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’dan daha fazla oy aldı. Oylamadan sonra Amerikan spor kanalı ESPN, 2015’te Katar’ın 15 Afrika ülkesi futbol yetkililerine yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu 15 ülkeden altısı, oylamada karar verecek yönetim kurulunda yer almaktaydı. Bu sonuç sonrası FIFA bir soruşturma açtı. Ancak FIFA soruşturmasında, beklendiği gibi Katar’a Dünya Kupası’nın verilmesinde bir usulsüzlük olmadığı raporlandı.

RÜŞVET İDDİALARI ÇIKTI



Ne var ki, başmüfettiş Michael Garcia, raporun çok önemli eksiklikler ve hatalar içerdiğini kamuoyuyla paylaşarak daha sonra görevinden istifa etti. The Times ise Katar’ın Dünya Kupası’nı alabilmek için FIFA’ya 880 milyon dolar gizli ödeme yaptığını manşetlere taşıdı. 2011’de ise The Guardian, FIFA’nın Sepp Blatter öncesi başkanı Joao Havalange ve iki FIFA yönetim kurulu üyesinin Katar lehine oy kullanmak için birer buçuk milyon dolar aldıklarını yazdı. FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jack Warner’ın, Katar’ın Dünya Kupası’nı satın aldığına ilişkin e-mailler ortaya çıktı.

SEPP BLATTER İTİRAF ETTİ

2015’te rüşvet almak, usulsüzlük yapmak ve yolsuzlukları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan Sepp Blatter bile Katar’ın Dünya Kupası’nı almak için karanlık işler yaptığını ABD tarafından açılan FBI soruşturmasında itiraf etmek durumunu yaşadı. 2020’de ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada bazı FIFA yönetim kurulu üyeleri tutuklanırken, bazıları ise tutuklanmamak için Katar’la ilgili önemli itiraflarda bulundu. Soruşturma sonucunda FIFA yönetim kurulu üyelerinin yarısının bu işe karıştıkları ortaya çıktı.