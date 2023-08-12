Mali çöküş içinde yolunu arayan lig
Geçmiş
sezonlarda
olduğu
gibi kulüplerimiz
bu sezona da
büyük sorunlarla
başladı. Türk
futbolu kendisini
sportif olarak
taçlandırdığı
Galatasaray’ın
UEFA Kupası ile Süper Kupa’yı
kazandığı 2000’den, Dünya
Kupası’nda 3. olduğumuz 2002’den
ve yarıfinal oynadığımız Euro
2008’den beri, bu topraklarda
şiddetli sportif kuraklık çekiyor.
Gerek kulüpler özelinde, gerekse
milli takımlar genelinde yukarıda
ifade ettiğim kupa ve turnuvalar
bazında başımızı göğe erdirecek
performansa bir daha ulaşamadık.
Sadece sportif yetersizlik mi sorun
olan? Sportif başarısızlığın hüküm
sürdüğü coğrafyamızda bir türlü
futbolumuza can suyu olabilecek
iktisadi, mali ve yönetsel alanlarda
da gerekli hamleleri yapamadık.
Futbolumuzu ekonomik ve mali
çöküntüden kurtaramadık. Kendi
içimizde kalan düşük yoğunluklu
bir rekabetin şekillendirdiği Süper
Ligimiz, ne futbol, ne ekonomi, ne
tribün, ne de gösteri olarak beklenen
coşkudan çok uzak.
Bir şekilde para bulabildiğimiz, ancak onu yönetmekte zorlandığımız bu mecrada futbolumuz hâlâ çoğu kimseye gelecek için çok ümit vermiyor. Mevcut futbol yapılanmamız, oynanan futbolun kalitesini ve rekabet düzeyini artırabilecek yetkinlikte değil. Taraftar müşteri adeta bu kalitesizliğe mahkûm edilmiş vaziyette.
Kötü
yönetilmekten
kaynaklanan finansal sıkıntılar...
Giderek bozulan mali yapılar... Bir
türlü ulaşamadığımız finansal denge
ve bütçe disiplini... Satılamayan
kombineler, boş kalan statlar, düşen
seyirci sayılarıyla azalan maç günü
gelirleri... Kulüp gelirlerini aşan
takım maliyetleri... Bir türlü tesis
edemediğimiz kurumsal yapılar...
Kaybolup giden şeffaflık... Kol
kırılır yen içinde kalır mantığıyla
aklanan yönetimler... Verilmeyen
hesaplar... Önemsenmeyen
taraftar ve paydaşlar... Rekabeti
ve kaliteyi artırabilecek çözüm
önerilerine ilgi göstermeyen bir
futbol yapılanması... Bizden başka
izleyeni olmadığı için göbeğinden
yayıncı kuruluşa bağlı bir lig... Kaçan
sponsorlar... Altyapıya ve üst yapıya
odaklanmayan, günü kurtarmaya
çalışan bir futbol anlayışı... Haksız ve
dengesiz rekabetin hüküm sürdüğü
bir futbol coğrafyası... Bunlar gibi
daha nice sorunlar futbolumuzu
bir kanser gibi sarmış durumda.
Kısacası, nereden tutsak, elimizde
kalan bir futbol sistemi ve yapısıyla
yeni bir sezona daha “Merhaba”
dedik.
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