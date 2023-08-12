Mali çöküş içinde yolunu arayan lig

12 Ağustos 2023 Cumartesi

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi kulüplerimiz bu sezona da büyük sorunlarla başladı. Türk futbolu kendisini sportif olarak taçlandırdığı Galatasaray’ın UEFA Kupası ile Süper Kupa’yı kazandığı 2000’den, Dünya Kupası’nda 3. olduğumuz 2002’den ve yarıfinal oynadığımız Euro 2008’den beri, bu topraklarda şiddetli sportif kuraklık çekiyor. Gerek kulüpler özelinde, gerekse milli takımlar genelinde yukarıda ifade ettiğim kupa ve turnuvalar bazında başımızı göğe erdirecek performansa bir daha ulaşamadık.



Sadece sportif yetersizlik mi sorun olan? Sportif başarısızlığın hüküm sürdüğü coğrafyamızda bir türlü futbolumuza can suyu olabilecek iktisadi, mali ve yönetsel alanlarda da gerekli hamleleri yapamadık. Futbolumuzu ekonomik ve mali çöküntüden kurtaramadık. Kendi içimizde kalan düşük yoğunluklu bir rekabetin şekillendirdiği Süper Ligimiz, ne futbol, ne ekonomi, ne tribün, ne de gösteri olarak beklenen coşkudan çok uzak.



Bir şekilde para bulabildiğimiz, ancak onu yönetmekte zorlandığımız bu mecrada futbolumuz hâlâ çoğu kimseye gelecek için çok ümit vermiyor. Mevcut futbol yapılanmamız, oynanan futbolun kalitesini ve rekabet düzeyini artırabilecek yetkinlikte değil. Taraftar müşteri adeta bu kalitesizliğe mahkûm edilmiş vaziyette.

Kötü yönetilmekten kaynaklanan finansal sıkıntılar... Giderek bozulan mali yapılar... Bir türlü ulaşamadığımız finansal denge ve bütçe disiplini... Satılamayan kombineler, boş kalan statlar, düşen seyirci sayılarıyla azalan maç günü gelirleri... Kulüp gelirlerini aşan takım maliyetleri... Bir türlü tesis edemediğimiz kurumsal yapılar... Kaybolup giden şeffaflık... Kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla aklanan yönetimler... Verilmeyen hesaplar... Önemsenmeyen taraftar ve paydaşlar... Rekabeti ve kaliteyi artırabilecek çözüm önerilerine ilgi göstermeyen bir futbol yapılanması... Bizden başka izleyeni olmadığı için göbeğinden yayıncı kuruluşa bağlı bir lig... Kaçan sponsorlar... Altyapıya ve üst yapıya odaklanmayan, günü kurtarmaya çalışan bir futbol anlayışı... Haksız ve dengesiz rekabetin hüküm sürdüğü bir futbol coğrafyası... Bunlar gibi daha nice sorunlar futbolumuzu bir kanser gibi sarmış durumda. Kısacası, nereden tutsak, elimizde kalan bir futbol sistemi ve yapısıyla yeni bir sezona daha “Merhaba” dedik.

