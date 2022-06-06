Süper ‘İstanbul’ Ligi

06 Haziran 2022 Pazartesi

2022-23 sezonunda Süper Lig’de 8 İstanbul kulübü mücadele edecek. Bu takımlar; Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor. Yani 19 takımlı ligin yüzde 42’si İstanbul ekiplerinden oluşuyor. Bu, futbol yapılanmamızda normal dışı bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Zaten Süper Lig’de İstanbul kulüplerinin açık ara ekonomik, finansal ve sportif haksız rekabet üstünlükleri söz konusuyken, şimdi bu durum artacak. Yeni sezonda Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden Süper Lig kulüpleri yer alıyor. Türkiye’nin en büyük 3. kenti İzmir’den ve Ege Bölgesi’nden takım yok. Süper Lig’in demografik dağılımı dengesiz. İstanbul’da görülen yoğunlaşma Süper Lig’i ‘İstanbul Ligi’ne dönüştürmüş durumda.

AVRUPA’NIN LİDERİYİZ AMA!

Süper Lig, demografik anlamda Avrupa’nın açık ara en dengesiz dağılımına sahip. İngiltere Premier Ligi ile yarışır durumdayız! 2022-23’te İngiltere’de Londra’dan 6 kulüp yer alıyor. Bizde 8. İngilizleri 4’er takımla İspanya La Liga ve Bulgaristan Ligi izliyor. İspanya’da Madrid’ten 4 takım mücadele ederken, Bulgaristan’da Sofya’dan 4 ekip bulunuyor. İtalya’da Milano’dan 2 kulüp var.

GELİRDE, KAYNAKTA, HARCAMADA ÜSTÜN

Süper Lig’de rekabet İstanbul kulüpleri lehine haksız ve dengesiz bir şekilde devam ediyor. Son 4 yılda İstanbul kulüplerinin, “Takım Harcama Limitleri”nden yüzde 45, toplam gelirlerden yüzde 44 pay aldığı görülüyor. Toplam borçlanma kaynaklarının yüzde 78’i İstanbul kulüplerine gidiyor. Yani, gelirde, kaynakta, harcamada İstanbul’un açık ara rekabet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’in bütçesi İstanbul takımlarına akıyor. Bu durum futbolumuzdaki dengesiz ve haksız rekabetin giderek artmasına, sportif başarının düşmesine neden oluyor.