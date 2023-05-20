Yabancı mıyız?
Süper Lig kulüpleri 2023-24 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulunduracak. Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu olabilecek. Takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu sürecek. “Yabancı oyuncu iyidir ya da kötüdür” kısır tartışmasından uzak, futbolumuza ekonomik, finansal, sportif anlamda maliyet ve katkılarına bir bakalım.
- 2022-23 itibarıyla Süper Lig’de 55 ülke pasaportu olan toplam 261 yabancı oyuncu var.
- Süper Lig’deki 519 oyuncunun yüzde 50.3’ü yani 261’i yabancı statüsünde. Bir diğer ifadeyle her iki oyuncudan biri yabancı statüsünde.
- Takım başına ortalama yabancı oyuncu sayısı 13.8.
- Takım başına yabancı oyuncuların ortalama yaşı 28.4.
- Yabancı oyuncuların bonservis bedelleri üzerinden toplam değerleri 679.1 milyon Avro.
- Takım başına yabancı oyuncu değerinin, bonservis bedelleri üzerinden toplam takım değerine oranı yüzde 68.91. Yani, Süper Lig’in bonservis tutarları üzerinden değerinin yaklaşık yüzde 70’i yabancı oyunculardan geliyor.
- Takım başına ortalama yabancı bonservis değeri 2.6 milyon Avro.
- 2022-23
sezonunda maç başına sahaya çıkan
yabancı oyuncu sayısı yüzde 33. Yani
her 3 yabancıdan sadece 1’i oynuyor.
Türk futbolunun harcamalarının en
önemli giderini transfer oluşturuyor.
Bu harcamaların yüzde 85’i yabancı
transferine gidiyor. Süper Lig net
transfer harcamalarında borçlu ve
ithalatçı. Avrupalı ligler transferlerde
net kâr elde ederken, biz son 4 transfer
sezonunun 3’ünü zararla kapattık.
Yabancı oyuncu sistemimizin
acilen gözden geçirilmesi gerekiyor.
Yabancı transferinde Süper Lig sınıfta
kalmış görünüyor. Bu konuda temel
strateji optimal maliyet, maksimum
fayda yaratacak bir yapıyla yabancı
oyuncunun sistemde yer almasını
sağlamak olmalı. Sürdürülebilir ve
sağlıklı bir mali yapıyı tesis edemeyen
kulüpler, yabancı oyuncularla yapılan
Avro sözleşmeler nedeniyle, ülke makro
ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların
da etkisiyle çok büyük zararlara
katlanmak durumunda kalıyor. Bu
da futbolumuzun mali yetersizliklerini
artırırken, sportif performansını
aşağıya çekiyor. Nitekim UEFA ülke
sıralamasında 2000’in gerisine düştük.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu neden ilk turda kazanılamadığını anlattı
- Kılıçdaroğlu videosu açıldı, Yıldırım gerçek sandı
- Sokağa sorduk: Sizce ikinci turda seçimi kim kazanır?
- Güvenlik kamerasına yansıyan kazalar
- İmece usulü balıkların üreme göçüne yardım
- Deniz kaplumbağası yumurtlamak için sahile çıktı
- Fırtınada koltuk binadan uçarak araca çarptı
- Yavru baykuşlara özel bakım
- İnşaat kazısında 'mezar odası' çıktı
- Maket atları gören at, şaha kalktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- İmamoğlu: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar
- Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
- Bahçeli 'geçici TBMM başkanı' olacak
- Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
- Ümit Özdağ, görüşmede Kılıçdaroğlu'na iki soru sormuş