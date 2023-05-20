Yabancı mıyız?

20 Mayıs 2023 Cumartesi

Süper Lig kulüpleri 2023-24 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulunduracak. Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu olabilecek. Takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu sürecek. “Yabancı oyuncu iyidir ya da kötüdür” kısır tartışmasından uzak, futbolumuza ekonomik, finansal, sportif anlamda maliyet ve katkılarına bir bakalım.

2022-23 itibarıyla Süper Lig’de 55 ülke pasaportu olan toplam 261 yabancı oyuncu var.

Süper Lig’deki 519 oyuncunun yüzde 50.3’ü yani 261’i yabancı statüsünde. Bir diğer ifadeyle her iki oyuncudan biri yabancı statüsünde.

Takım başına ortalama yabancı oyuncu sayısı 13.8.

Takım başına yabancı oyuncuların ortalama yaşı 28.4.

Yabancı oyuncuların bonservis bedelleri üzerinden toplam değerleri 679.1 milyon Avro.

Takım başına yabancı oyuncu değerinin, bonservis bedelleri üzerinden toplam takım değerine oranı yüzde 68.91. Yani, Süper Lig’in bonservis tutarları üzerinden değerinin yaklaşık yüzde 70’i yabancı oyunculardan geliyor.

Takım başına ortalama yabancı bonservis değeri 2.6 milyon Avro.

2022-23 sezonunda maç başına sahaya çıkan yabancı oyuncu sayısı yüzde 33. Yani her 3 yabancıdan sadece 1’i oynuyor.



Türk futbolunun harcamalarının en önemli giderini transfer oluşturuyor. Bu harcamaların yüzde 85’i yabancı transferine gidiyor. Süper Lig net transfer harcamalarında borçlu ve ithalatçı. Avrupalı ligler transferlerde net kâr elde ederken, biz son 4 transfer sezonunun 3’ünü zararla kapattık.



Yabancı oyuncu sistemimizin acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Yabancı transferinde Süper Lig sınıfta kalmış görünüyor. Bu konuda temel strateji optimal maliyet, maksimum fayda yaratacak bir yapıyla yabancı oyuncunun sistemde yer almasını sağlamak olmalı. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir mali yapıyı tesis edemeyen kulüpler, yabancı oyuncularla yapılan Avro sözleşmeler nedeniyle, ülke makro ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların da etkisiyle çok büyük zararlara katlanmak durumunda kalıyor. Bu da futbolumuzun mali yetersizliklerini artırırken, sportif performansını aşağıya çekiyor. Nitekim UEFA ülke sıralamasında 2000’in gerisine düştük.

