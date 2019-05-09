İstanbul’un seçimi

Ben inanmıyordum. Bunca hoyratlık, bunca hukuksuzluk olmaz diyordum. Pamuk ipliğiyle tutunduğumuz demokratik ilkelere bunca karşı çıkmazlar diyordum... Millet iradesini böylesine yok sayamazlar diyordum. Yapamazlar, iptal edemezler diyordum...

Hadi hak, hukuk yok ama ahlak var, vicdan var diyordum...

Son ana dek bu düşüncelerimi savundum.

6 Mayıs akşamı YSK kararını açıkladıktan sonra bile hukuksal bir gerekçe, geçerli bir gerekçe bekleyip durdum... Anayasaya, kanuna uygun olmasa da ahlaka, vicdana uygun bir gerekçe bekledim...

Yanılmışım. Bütün arkadaşlarım, saflığımla, naifliğimle alay etti... Hâlâ nasıl bu kadar kör olduğuma, iyi niyetime şaştılar... Bundan önce yapılan katakullileri hatırlattılar. Atı kapanların Üsküdar’a geçişlerini anlattılar...

Sonunda anladım ki, bu ülkede hak ve hukuktan, demokrasi ya da güçler ayrılığından falan söz edemeyiz...

Ama yine de bu iktidardan demokrasiye, anayasaya saygı beklemesek bile insandan, milletin iradesinden, vicdandan, ahlaktan umut kesemeyiz! Pes etmek, demokrasi tutkusundan vazgeçmek yok!

Yılmak yok, mücadeleye devam

Ne diyordu şair:

“Dünyadan memleketinden insandan / umudun kesik değil diye / ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye / yatarsan on yıl on beş yıl, daha da yatacağından başka / sallansaydım ipin ucunda / bir bayrak gibi keşke / demeyeceksin / yaşamakta ayak direyeceksin.//

Belki bahtiyarlık değildir artık / boynunun borcudur fakat / düşmana inat / bir gün fazla yaşamak.”

Bizler de demokrasi düşmanlarına inat mücadeleye devam edeceğiz.

Ekrem İmamoğlu 6 Mayıs akşamı yaptığı o tarihi konuşmada mücadelenin ipuçlarını verdi. Yolu gösterdi.

“Bu millete, özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler, gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz.”

Millet iradesine, seçme ve seçilme hakkına, hukuka, demokrasiye sahip çıkmaya; bu yolda birlik ve dayanışma sağlamaya, bu amaçla çalışmaya, mücadele etmeye kararlıyız. 23 Haziran için bin kat daha çok çalışacağız.

23 Haziran, dostlarla çıkacağım mavi yolculuğun tam ortasına rastlıyor. Derhal uçak biletimi aldım o gün İstanbul’a döneceğim. Hiç kuşkum yok Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhad, Bedri Rahmi de mavi yolculuğu kısa kesmeme çok sevinirdi.

İstanbul’daki tüm seçmenlerin yeniden plan program yapacaklarından hiç kuşkum yok. Baksanıza sosyal medyada muhteşem bir dayanışma başladı. Ege belediyeleri şimdiden İstanbul’a seçmenleri taşımaya gönüllü oldu. Ayvalık, Cunda, Sarımsaklı, Çeşme, Urla ve Ege’nin tüm sahilleri, 23 Haziran’da “kapalıyız” diyor.

Çünkü millet biliyor: İstanbul’un seçimi Türkiye’nin seçimi olacak. Rejim seçimi, ahlak ve vicdan seçimi, çocuklarımızın, geleceğimizin seçimi olacak.

Her şey güzel olacak

Mücadele yolunu, evet Ekrem İmamoğlu gösterdi. Kavga, nefret, kin, intikamla işimiz yok. Kavga ve şiddet, baskı ve zulüm, yargıyı tehdit edenlerin olsun! Hak hukuk tanımayanların olsun!

Onları Ekrem Başkan gibi Allah’a havale edelim. Ama unutmayın, Ekrem Başkan demokrasi mücadelesini ve kendini bizlere emanet etti... Sonuna dek direneceğiz.

“Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti.”

“Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanı konuşacak. Ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor.. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir.”

“Bu şehir için ittifak yaptığımız İYİ Partililerin de oyunu istiyorum ben. Saadet Partililerin de, AK Partili, MHP’li hemşerilerimin de oyunu istiyorum, HDP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum.”

“Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok, millet var millet.”

“Güzel kardeşim her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın, güler yüzümüzü kaybetmeyin, sakın yüreğimizdeki umudu kaybetmeyin, umut burada.”

Umut, Ekrem İmamoğlu’nda! Umut vicdanda, umut adalette!