4 dakika 3 puan

18 Ekim 2021 Pazartesi

Fatih Terim, taktik dizilişi 4-4-2’ye döndürmüş Konyaspor karşısında. Her ikisi de milli takımlardan dönen Mustafa Muhammed ve Halil, yan yana görev yapıyorlar dolayısıyla. Onların uyumlu birlikteliği de Galatasaray’a sezondaki en hızlı golünü attırıyor. Henüz 4. dakikada Halil’in başlattığı atağı, savunmanın hatasından faydalanan Muhammed ağlara yolluyor. Erken gelen golden sonra, Galatasaray’ın bu ikiliyle yakaladığı net pozisyonlar da var. Ancak hepsi kaleci Sehiç’e takılıyor. Konyaspor’a gelince. Onların 4-3-3 düzenindeki oyununda hız en önemli faktör. Özellikle Bytyqi ve Serdar’ın kanatlardan kurdukları baskı, Galatasaray’ın zaten geçinmeye gönlü olmayan savunmasını yıpratmaya yetiyor. Özellikle de Galatasaray’ın tüm tempo, heves ve futbolunu ilk 45 dakikada tükettiği ve Konyaspor’un da ikinci 45’te baskıyı artırdığı düşünülünce. Fatih Terim’in 60. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri de takımı ateşlemeye yetmiyor. Hatta tam aksine, Galatasaray’ın futbolu sahayı bir o yana bir bu yana sallanan beşik gibi insanı uyuşturan bir “uykudan önce” temposuna ulaşıyor. Konyaspor da bulduğu iki net pozisyon, yüksek pas ve topla oynama oranına rağmen skoru değiştiremeyip bu tempoya ayak uyduruyor. Kimsenin de zaten daha fazlasını yapmaya niyeti yok. Galatasaray, 4 dakikada kazandığı üç puanı cebine koyup puan tablosunda yukarı çıkışını sürdürüyor.