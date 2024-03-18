Ebru Kılıçoğlu
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Füzyon

18 Mart 2024 Pazartesi

Füzyon mutfak, farklı milletlere ya da yörelere özgü lezzetlerin, yemek pişirme tekniklerinin veya malzemelerin bir arada kullanılması demek… Sahada, iki takım genelinde Yeşil Burun Adaları’ndan Arjantin’e uzanan kadroya bakıldığında tanımın ilk kısmı yerine oturuyor… Bu ‘malzeme’den özgün bir lezzet çıkarma kısmındaysa teknik direktörler giriyor devreye… Kasımpaşa açısından ‘yavan’ başlıyor bu deneyim.

Galatasaray’ın baskısına maruz kalıyorlar ilk dakikalarda. Tehlikeli pozisyonlar ve gol (27’de Mertens) önce onların kalesinde yaşanıyor. Ama sonra, dibi tutmadan ‘şöyle güzel bir karıştırınca’ yerine oturuyor her şey. Kasımpaşa, 34’te (Icardi KK) dengeyi yakalıyor. Bir daha da bırakmıyor. Bunda Galatasaray’ın da etkisi var. Zira farklı ve ‘elde olan malzemeyle’ güzel bir yemek yapmak…

İşte burada geride kalıyor Galatasaray. Bulundukları yerin ‘malzemesi’ olmayan futbolcular aksıyor. Bu malzeme uyumsuzluğu bol bol pas hatasına yol açıyor; Muslera sık sık kendini rakip futbolcularla burun buruna buluyor. Öte yandan iki takım da aksiyona reaksiyonla cevap verince zevkli, heyecanlı ve tempolu bir maç yaşanıyor. O kadar çok gol ve pozisyon ve olay var ki, buraya sığdırmak mümkün değil. 3-4’lük skorda kalan golleri Aytaç (57), Da Costa (77), Icardi (48 ve 83) ve Vinicius atıyor. Son dakikaları ‘mide spazmı’ yapan bu lezzetli sofradan Galatasaray tok kalkan taraf oluyor… 


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