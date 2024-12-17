Ebru Kılıçoğlu
Gururla...
Temponun bir saniye bile düşmediği bir karşılaşma… Sahada futbolcuların performans, kenarda hocaların taktik ve skorboardda iki takımın gol düellosu var. Takım oyunundan çok bireysel başarı veya bireysel hataların damga vurduğu maçta puanlar, topla beraber bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor. Sonunda üçü birden kendisini Galatasaray tarafına bırakıyor. Aslan fırtınadan yelelerini savurarak gururla çıkıyor.
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