Ebru Kılıçoğlu
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Hatalar ders olmayınca

04 Ekim 2024 Cuma

Galatasaray, son iki resmi maçında bir gerçeği kanıtlıyor: Tek rakibi var, o da kendisi... Zira sahada rakibine top göstermeyen, akıl dolu goller atan, tüm takımını bir makina gibi çalıştıran da kendisi; akıl almaz basitlikteki hatalarla, dengi olmayan ve kaleye çok çok 4 kere gelen bir takımı maça ortak eden de... Rigas Skola karşısındaki bu tarife Kasımpaşa maçı ile neredeyse birebir aynı. Baskın oyna, öne geç, "Kazandım" diye rahatla sonra basit gollerle puanları paylaş… En büyük teselli, telafisi olması... Her iki müsabakada da. Tabii hatalardan ders alma şartıyla...


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