Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kaptan

23 Aralık 2024 Pazartesi

Umutsuzca puan isteyen Kayserispor ve sahip çıkmak isteyen Galatasaray tempolu, dengeli bir maç izlettiriyor. Öyle ki 4’te Osimhen’in penaltı golü bile dengenin bozulmasına izin vermiyor. 10 dakika sonra, Bahoken’in kafa vuruşuyla gelen golle skor dengesi tekrar sağlanıyor. 29. dakikaya kadar. Sonra Galatasaray, “Bu puanlar bana kadar” dercesine artırıyor vitesi. Osimhen (4 ve 71), Yunus (51) ve Barış Alper’in (29 ve 87) golleriyle 5-1’lik net bir skor alıyor. Rakipleri bir damla suda fırtına koparmaya devam ederken, o, işine konsantre bir kaptan gibi gemisini ufuklara sürüyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kaptan 23 Aralık 2024
Gururla... 17 Aralık 2024
Sayılarla... 13 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen İçeride başka, dışarıda başka!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Bombacı Mülayim neden tutuklandı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Önemli gördüğüm iki mektup ve yanıtlarım
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Suriye, İsrail, Türkiye üzerine spekülatif düşünceler
Olaylar Ve Görüşler
Çocuklarda mahremiyet eğitimi - Ece Başak
Olaylar Ve Görüşler
Demokrasiden monokrasiye giden yol - AV. EROL TÜRK
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Menderes
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Adaletsizliğin kaynağı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD’nin Colani’den beş talebi
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Umarım gelen gideni aratmaz
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Kaptan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler