Ebru Kılıçoğlu
Kaptan
Umutsuzca puan isteyen Kayserispor ve sahip çıkmak isteyen Galatasaray tempolu, dengeli bir maç izlettiriyor. Öyle ki 4’te Osimhen’in penaltı golü bile dengenin bozulmasına izin vermiyor. 10 dakika sonra, Bahoken’in kafa vuruşuyla gelen golle skor dengesi tekrar sağlanıyor. 29. dakikaya kadar. Sonra Galatasaray, “Bu puanlar bana kadar” dercesine artırıyor vitesi. Osimhen (4 ve 71), Yunus (51) ve Barış Alper’in (29 ve 87) golleriyle 5-1’lik net bir skor alıyor. Rakipleri bir damla suda fırtına koparmaya devam ederken, o, işine konsantre bir kaptan gibi gemisini ufuklara sürüyor.
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