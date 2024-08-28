Talihsiz ve öngörülebilir

28 Ağustos 2024 Çarşamba

Avrupa fatihidir Galatasaray... Öte yandan, sezonun belki de en önemli maçında sahada sergilenen futbol herhangi bir yeri fethedebilecek durumda değil. Rakibi Young Boys, bir kez daha dersini çalışmış, Galatasaray’ın zaaflarını çözmüş ve gole ihtiyacı olan taraf kendisiymiş gibi oynuyor. Galatasaray ise 4-4-2 taktiğine ciddi şekilde yabancılamış, sağ beke monte edilen Barış Alper’in mutsuz, orta sahada yerini yabancılayan Ziyech’in yetersiz olduğu bir oyun sergiliyor ve ilk 30 dakikada, maçı oynamaktan ziyade dengesini bulmak için harcıyor çabayı. O kadar ki, yüzde 60’lık topla oynama oranına karşılık rakibin 6 korner, iki de net pozisyonu var.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri Galatasaray’ı canlandırıyor. Savunma daha güvenli bir hale bürününce orta saha ilerideki iki forvete daha fazla yardım etmeye başlıyor. Yeri değişen Barış Alper’in oyuna katkısı artıyor, yavaş yavaş rakip sahaya yığılan oyun umut vermeye başlıyor. Öte yandan Galatasaray içinde bulunduğu pozisyon kısırlığını bir türlü aşamıyor. Young Boys’un bir taktiği daha var: Akıllıca uyguladığı ‘Asap bozma’. Yani Galatasaray’ın en kolay düştüğü tuzak! 80’deki Young Boys oyuncu değişikliklerinde konuk ekibin yarattığı gerginlik, talihsiz ama öngörülebilir bir gol sonrasında Muslera’nın atılmasıyla sonuçlanıyor. Galatasaray’ın Avrupa fetihleri başka bir platforma taşınırken eksikleri sinyal veriyor.