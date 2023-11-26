Ebru Kılıçoğlu
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‘Tam’ takım

26 Kasım 2023 Pazar

Bir takımın sezon boyunca iniş-çıkışları olması normaldir. Ancak iki hafta önce Hatayspor karşısında, teknik ekipten sahadaki futbolculara kadar her biri ayrı ayrı “Pardon siz kimdiniz acaba?” dedirten kimliksiz futbolun, milli takım arasını fırsat bilerek yaptığı ‘güncelleme’, gerçekten roket hızında bir çıkış getiriyor. Galatasaray’daki fark her şeyden önce Okan Hoca’nın rotasyonu. Daha özgüvenli ve verimli bir oyun yaratmış bu dokunuşlar. Galatasaray ilk dakikalardan itibaren tempolu bir oyun ve rakibini yıpratan bir performansla başlıyor maça. Özellikle Mertens günün kahramanı olurken, attığı gol ve asistlerinden anlaşılacağı üzere Icardi de kendisini yeniden toparlamış durumda. Galatasaray’ın sahada bu kadar ışıldamasının bir nedeni de oyunun ilk yarısında Alanyaspor’un “Biz şöyle kendi halimizde biraz top çevirip gideceğiz” ruh hali… 

Onların tutukluğu, Fatih Tekke’nin müdahalesi sonrası ikinci yarıda ciddi kontrataklara yerini bıraksa da Galatasaray artık öyle bir hız almış durumda ki, durdurmak mümkün olmuyor. Tabii o denkleme bir de Muslera faktörünün eklendiğini belirtelim. Galatasaray Icardi (37), Mertens (45 ve 59) ve Zaha (70) ile 4 gollü 3 puanlı galibiyetini tam takım, tam performansla kazanıyor ve bu moralle gözünü Şampiyonlar Ligi’ne dikiyor…

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