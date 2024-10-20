‘Yeterince’ galip
Takımın başına Alex de Souza’nın geleceği söylendiğinde çok daha iddialı bir Antalyaspor beklentisi oluşmuştu hem Antalyaspor taraftarında hem de Türk spor kamuoyunda... Ancak Alex’in takımı bir türlü istediği çizdiği yakalayamıyor. Onun zeka dolu, kreatif futbolu teknik direktör olarak başına geçtiği ve 4-2-3-1 taktik dizilişle oynattığı takımında gözlenemiyor…
Hal böyle olunca Galatasaray’ın aslında tutuk, normal temposundan uzak ve üretken olmayan futbolu renkli gözüküyor. Galatasaray aslında oynamıyor değil. Ancak Barış Alper’in ilk yarıda dinlendiği bu maçta onun yerini devralan Sallai daha dingin bir futbol oynamayı tercih ediyor. Yunus’un milli maç yorgunu olması da eklenince temposu normale göre daha düşük ve baskılıdan çok ‘yeterince’ oynayan bir Galatasaray izliyoruz. Yine de bu oyun, 10’da Mertens’in, 52’de de Yunus’un asistiyle gelen iki güzel Icardi golüyle Galatasaray’ı galibiyete taşıyor. Bunlara bir de 90+3’te 78’de Icardi’nin yerine oyuna giren Osimhen’in harika bir röveşata golü var ki, Galatasaray taraftarına ‘mucize’ futbolcusunun transferi için yakında bağış kampanyası başlatacak! Son düdük Galatasaray’ın üç puanını teyit ediyor. Galatasaray, ‘yeterince’ galip, en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırarak zirveyi korumaya devam ediyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüyor! Öğrenciler aç, okull
- ABD seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek?
- Anti aging uygulamalarına dikkat! Erken çöküşe yol açıyo
- İbrahim Uslu'dan Kurtulmuş'a sert eleştiri
- Yurttaş borç batağında!
- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? DEM'den açıklama
- Gençlerden Numan Kurtulmuş'a 'anayasa' protestosu
- Nur Sürer'in konuşması gündem oldu!
- Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?
- Nesli tehlikedeki yaralı puhuya özel tedavi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- 'Yenidoğan' soruşturmasında kilit isim konuştu
- Hastanelere peş peşe ruhsat iptalleri
- 'Epikriz raporları ile oynadım...'
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Kasaplar Odası Başkanı'ndan akılalmaz 'kıyas' hesabı