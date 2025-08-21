Bugün üzerinde durmak istediğim ve yine herkesin gördüğü ama kimsenin açıkça dile getirmeye cesaret edemediği “Sürecin” ve “Komisyonun” Dış Politika çelişkisi özetle şudur:

1) ABD ve İsrail, İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla, onu çevreleyen Arap kuşatmasını kırmak için, Ortadoğu’da, kendileriyle müttefik olan bağımsız bir Kürt Devleti kurmak istemektedir.

2) Bu projenin başarısı için, bölgenin en güçlü Devleti olan Türkiye’nin desteği çok değerlidir.

3) Proje önce, “Arap Baharı” adı altında, Irak ve Suriye gibi Anti-Emperyalist Arap ülkelerini, bu ülkelerin rejimlerini, din, mezhep ve ırk temellerinde istikrarsızlaştırmakla ve buralarda Kürt bölgeleri kurmakla başlamıştır.

4) Türkiye’nin desteği, bu süreçte, Irak olayında küçük bir hıçkırık yaşamış olmakla birlikte, özellikle Suriye olayında, ABD tarafından büyük bir başarıyla kullanılmıştır.

5) Sıra, Irak ve Suriye toprakları üzerinde kurulan Kürt Bölgeleri’nin temellerinin sağlamlaştırılmalarına geldiğinde, özellikle Suriye’de sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.

6) Suriye Kürt Bölgesi’nin kurulması konusunda Türkiye’nin çok değerli olan, siyasal, ekonomik ve askeri desteği sınırlı ölçülerde sağlanabilmiş ama bir türlü Emperyalizmin istediği düzeye getirilememiştir; çünkü Suriye’deki bölge, Türkiye’deki Terör örgütü PeKaKa’nın denetimindedir ve PeKaKa Türkiye’nin Milli Güvenliği için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

7) Bu durumda, Türkiye’yi ikna etmek için, PeKaKa’nın kendini feshetmesi, silahlarını bırakması ve Suriye’de SDG denilmeye başlanan YPG, PYD oluşumuna katılması projesi, Emperyalizm tarafından gündeme getirilmiştir; “Süreç” ve “Komisyon” olaylarının temelinde bu gerçek yatmaktadır.

8) Emperyalizmin, PeKaKa üzerinden getirdiği bu çözüm önerisi, hem tek kişiye bağlı “Şahsım Devleti” rejiminin yetersizliği ve yanlışlığı, hem de Erdoğan/AKP/MHP/ HÜDA PAR ittifakının zaten yıllardır devam eden yanlış politikaları ile perişan ettikleri Türkiye’de, siyasal ömrü biten İktidarın önüne, “Terörün Bitirilmesi” sloganı ile “Anayasa değişikliği” önermek fırsatını sunmuştur.

9) Projeye uygun olarak PeKaKa, Suriye’ye geçmek üzere kendisini fesh etmiş ve içindeki küçük bir grup Suriye’ye aktarılacak olan sembolik sayıdaki silahları yakarak, bu kararı simgelemiştir.

10) İşte tam bu noktada, Türkiye’nin zaten milyonlarca sığınmacı ve şehitler ile ödediği büyük, askeri, ekonomik, siyasal ve kültürel maliyetlere ek olarak...

Terör Örgütü PeKaKa’nın, Suriye’de, Emperyalizm tarafından, bir Özerk Kürt yapısı olarak örgütlenmesi isteği, Türkiye’nin zaten ödediği büyük maliyetler de düşünülünce, bardağı taşıran son damla olmuş görünüyor.

11) Medyaya yansıyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan YPG’ye: “Biz enayi değiliz, ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz” uyarısı, Türkiye’nin bu örgüt ve silah aktarımı ile sağlanacak olan yapıya razı olamayacağını gösteriyor.

12) İşte PeKaKa’nın, “Süreç” bağlamında, Suriye’deki Özerk Kürt Bölgesi ile bütünleşmesi aşaması, “Sürecin” ve “Komisyonun”, ülkenin Dış Politika ilkeleri açısından ortaya çıkan “ikinci çelişki” olarak görünüyor.

(“Birinci çelişki” için 14 Ağustos 2015 tarihli ve “Siyaset ve hukuk ters düştüğünde devlet yıkılır!” başlıklı yazıma bakınız.)

***

Sonuç olarak “Sürecin” ve “Komisyonun” Dış Politikadaki çelişkisi, “Sürecin” doğal sonucu olan, Suriye’nin Kuzeyinde kurulacak olan Kürt Devleti konusunda, Türkiye’nin (bence haklı olan) itirazından kaynaklanıyor.

Ama o zaman asıl soru şu hale geliyor:

Madem “Sürecin” en başından beri, açık seçik olarak görülen ve bilinen bu sonuca karşıydınız, sonucun bu olduğunu bile bile, bu süreci niçin başlattınız ve niçin hâlâ sürdürüyorsunuz?