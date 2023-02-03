Vicdan, ahlak, namus ve şeref!

03 Şubat 2023 Cuma

Kimdir o ahlaksız...

Kimdir o namussuz...

Kimdir o şerefsiz kişi?

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O ahlaksız...

O namussuz...

O şerefsiz kişi...

VİCDANSIZ olan kişidir:

Çünkü VİCDANSIZ olan kişinin ne ahlakı vardır ne namusu ne de şerefi!

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Ahlak, namus ve şeref, bir kişinin, belli ilkeler, değerler, tutum ve davranışlar bağlamında, toplum tarafından değerlendirilmesine ilişkin kavramlar ve terimlerdir.

Buna karşılık VİCDAN, insanın kendi kendisinin tutum ve davranış ilkelerinin, değerlerinin toplamı, yani ahlak, namus ve şeref çerçevesinde kendi kendisini değerlendirmesidir.

Bir başka deyişle, ahlak, namus ve şeref kavramları toplumsaldır.

VİCDAN ise bireyseldir, kişiseldir...

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Ama VİCDAN da bütün öteki ahlak, namus ve şeref kavramları gibi, bireye toplumdan gelir:

Aileden...

Kitle iletişim araçlarından...

Arkadaş gruplarından, komşulardan, mahalleden, sokaktan...

Okuldan...

İşyerinden...

Ünlü sanatçı, sporcu, yazar gibi rol modellerinden...

Devleti yöneten rol modellerinden...

Siyasette lider olan rol modellerinden.

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VİCDAN, insanın yüreğindedir...

VİCDAN, insanın beynindedir...

VİCDAN, insanın bütün hücrelerindedir...

VİCDAN, insanın başka insanlar tarafından biçimlendirilişi sırasında zihnine, kalbine, bütün hücrelerine kazınmıştır!

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VİCDANSIZ insanın sözüne güvenilmez...

Çünkü VİCDANSIZ insan yalancıdır.

VİCDANSIZ insanın yeminine inanılmaz...

Çünkü VİCDANSIZ insanın mukaddes kimliği, mukaddes değerleri yoktur.

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VİCDANSIZ insan yargıç olmaz...

VİCDANSIZ insan savcı olmaz...

VİCDANSIZ insan avukat olmaz...

VİCDANSIZ insan polis olamaz...

VİCDANSIZ insan jandarma olamaz...

VİCDANSIZ insan bekçi olamaz...

Çünkü bütün bu görevler VİCDAN gerektirir.

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VİCDANSIZ insan doktor olamaz...

VİCDANSIZ insan hemşire olamaz...

VİCDANSIZ insan sağlık personeli olamaz...

Çünkü bütün bu görevler de VİCDAN gerektirir.

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VİCDANSIZ insan öğretmen olamaz...

VİCDANSIZ insan eğitimci olamaz...

Çünkü VİCDANSIZ insan, çocukları ya da başka insanları eğitemez.

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VİCDANSIZ insan karanlığı sever...

VİCDANSIZ insan karanlıkçı, (obskurantist) karartmacıdır...

VİCDANSIZ insan aydınlığı sevmez...

VİCDANSIZ insan aydınlanmayı sevmez...

VİCDANSIZ insan kültürü, sanatı, bilimi, aklı sevmez...

VİCDANSIZ insan şeffaflığı sevmez...

VİCDANSIZ insan hukuku, adaleti sevmez...

VİCDANSIZ insan başka insanları, hayvanları, toplumu ve doğayı da sevmez.

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VİCDANSIZ insan korkaktır...

VİCDANSIZ insan zalimdir...

VİCDANSIZ insan çıkarcıdır...

VİCDANSIZ insan sahtekârdır.

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VİCDANSIZ insanların en büyük kötülüğü, toplumun ahlak, namus ve şeref kavramlarını da yozlaştırmalarıdır!

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Ben önümüzdeki seçimlere giderken, seçmenin VİCDANINA inanıyor ve güveniyorum.