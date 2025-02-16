“3004” NİTELİK KODLU SOSYAL GÜVENLİK MEZUNLARI SESLERİNİN DUYULMASINI İSTİYOR!

16 Şubat 2025 Pazar

Üniversitelerin sosyal güvenlik bölümü mezunlarından çok sayıda mail alıyorum. Daha önce 2 defa onların sesi olmaya çalışmıştım. Bir kez daha onların taleplerini duyurmak istiyorum.

Sosyal güvenlik mevzuatı, gerek kapsamı gerekse çok sık değişen kanunlarıyla takibi ve uygulaması zor bir alan. Sosyal güvenlik alanında yetişmiş insan sayısı az olduğu gibi, bir personelin mevzuat yönüyle yetişmesi diğer kurumlara göre daha uzun bir sürede gerçekleşiyor. Ülkemizde bazı üniversitelerin “Sosyal Güvenlik” bölümleri var ve bu bölümlerde ön lisans eğitimi veriliyor.

Sosyal Güvenlik Bölümü (SGB) mezunları, almış oldukları eğitimlerle kamu kurumlarının sosyal güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahipler. Üniversitelerde bu alanda verilen eğitimlerle sosyal güvenlik mevzuatına, SGK uygulamalarına, SGK hukukuna, personel maaşları, sigorta işlemleri ve prim hizmet belgeleri gibi birçok alanda ayrıntılı bilgiye sahip olan mezunlar, kurumların işleyişine katkı sağlamak için hazır olduklarını ifade ediyorlar.

Öte yandan, sosyal güvenlik mevzuatı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanıyor. SGK çalışanları, mevzuat bilgisi yönüyle en donanımlı devlet memurlarının başında geliyor. Yoğun iş rutini olan SGK’nın daha donanımlı ve yetişmiş elemanlara ihtiyacı bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Bölümü (SGB) mezunları aslında SGK’da çalışmak üzere yetiştiriliyor. SGK'nın günlük operasyonlarını düzgün bir şekilde yürütebilmek adına doğru eğitimle donatılıyorlar. Bu nedenle, SGK’ya yapılacak personel alımlarında, diğer bölümlere tanınan hakların aksine, SGB mezunlarına da öncelik tanınması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Dolayısıyla, sosyal güvenlik alanında eğitim almış ve staj deneyimi kazanmış olan mezunlar, Kurumun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bilgi ve becerilere sahipler.

Sosyal güvenlik temel bilgilerine sahip bu personelin Kuruma alınması büyük önem taşıyor. SGB mezunları, SGK’ya kendi bölüm mezunları yerine çok sayıda sosyal hizmet, işletme veya büro yönetimi ön lisans mezunlarının alınmasına itiraz ediyorlar. Almış oldukları Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin içeriğinde bugün ülkemizde uygulanmakta olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ayrıntılı olarak yer alıyor. Dolayısıyla, teoride sosyal güvenlik mevzuatında yetişmiş bu donanımlı gençler, merkezi atamalarda “3004” nitelik koduna daha fazla kadro verilmesini ve SGK’ya atanmayı istiyor.

Diğer taraftan, SGB mezunları, aldıkları eğitimin niteliğine göre SGK dışında Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) çalışabilecek düzeyde de yetişiyorlar.

Mevcut durumda atanmayı bekleyen yaklaşık 20.000 SGB mezunu bulunuyor.

Bu nedenle, merkezi atamalarda SGB mezunları için yeterli kontenjan ayrılmalı ve atama süreci bir an önce başlatılmalıdır. Bu durum, hem bu gençlerin mezun oldukları alanda çalışmalarına hem de SGK ve İŞKUR’un yoğun iş yükünün azaltılmasında etkili olacaktır.

Eski bakan Sayın Vedat BİLGİN bu gençlerin sesini belki duymadı ama yeni bakan Sayın Vedat IŞIKHAN, SGB mezunlarının seslerini ve haklı taleplerini duyun lütfen.