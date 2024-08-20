Yüksek emekli aylığı için 2024 yılı avantajına ilişkin soru ve cevaplar

20 Ağustos 2024 Salı

2024 yılında emeklilik talebinde bulunmanın 2025 yılına göre bağlanacak aylık miktarı yönünden daha avantajlı olduğu hususunu köşemde 28 Haziran, 9-30 Temmuz ve 6 Ağustos tarihli yazılarımda gerekçeleriyle birlikte belirtmiştim. Bu konuda, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları ile devlet memurları tarafından en çok sorulan sorular ve cevaplarım aşağıda belirtilmiştir.

1- Yüksek emekli maaşı bağlanması yönünden 2024 yılı neden avantajlı?

Aylık hesaplamalarında; yıllık enflasyon (TÜFE) ve gelişme hızı (GH) oranlarının, aylık artışlarında ise altı aylık TÜFE oranlarının uygulanması ve bu oranların bazı yıllar düşük, bazı yıllar ise yüksek olması, bağlanacak aylık miktarı yönünden bazı yılları daha avantajlı hale getirmektedir. Bu yeni bir durum olmayıp, aylık hesaplamalarında TÜFE ve GH’nin kullanıldığı 2000 yılından beri mevcuttur. 2024 yılında bağlanacak aylıklarda dikkate alınacak, 2023 yılı güncelleme katsayısının yüzde 66.12, 2024/Ocak ve temmuz aylarına ilişkin kümülatif aylık artış oranlarının yüzde 86.16 olması bu yılı avantajlı hale getirmektedir. 2024 yılına ilişkin yıllık TÜFE’nin Merkez Bankası tarafından yüzde 38-42 bandında ve Orta Vadeli Programda GH’nin yüzde 4 olarak tahmin edilmesi 2024 yılında bağlanacak aylıkları 2025 yılına göre yüzde 35’lere varan oranlarda avantajlı hale getirmektedir. 2024 yılına ilişkin TÜFE oranı yüzde 50 olarak tahmin edilse bile aylıklar arasındaki fark yüzde 30’un altına düşmemektedir.

2- E-Devlette SGK portalında, bugün itibarıyla hesaplattığım aylık 2024 artışları verilmiş aylık mıdır?

2025 yılında bu aylıktan daha düşük aylık mı alacağım? SGK aylık hesaplama portalında 2024/ Temmuz ayından sonra hesaplanan aylıklar, 2024 yılında aylık talebinde bulunmanız halinde tarafınıza bağlanacak aylık tutarıdır. Özel sektörde çalışıyorsanız 1/1/2025, kamu sektöründe çalışıyor iseniz 15/1/2025 tarihinden sonra aylık talebinde bulunmanız halinde, talep tarihiniz 2025 olarak değişeceğinden, portalda hesaplanan aylık tutarı da değişecektir. 2025 yılında aylık talebinde bulunulması halinde, hesaplanacak aylık miktarı, E-Devlette görünen ve 2024 yılında hesaplanan aylık tutarından yüzde 30-35 arasında daha düşük olacaktır.

3- 2024 yılında hangi ayda talepte bulunmalıyım?

Yüksek aylık bağlanması yönünden 2024 yılının avantajlı olma durumu, 2024 yılı TÜFE oranı için yapılan tahminlere dayanmaktadır. TC Merkez Bankası tahmininden hareketle 2024 yılı yıllık TÜFE oranını yüzde 38-42 bandında ve hatta yüzde 50 olarak gerçekleştiğini varsayarak yaptığım aylık hesaplamalarında, 2024 yılının yüksek aylık bağlanması yönünden daha avantajlı olduğu görülmüştür. Ancak tahminlerden hareket edildiği için 2024/Aralık ayında aylık talebinde bulunulmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarihe kadar 11 aylık TÜFE oranı gerçekleşmiş olacaktır.

4- 2024 yılı avantajı devlet memurları için de geçerli midir?

Yıllık TÜFE ve GH parametreleri, devlet memurlarının aylık hesaplarında kullanılmamaktadır. Emekli memur aylığı hesabında esas alınan; gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge aylığı ve özel hizmet aylığında, gösterge rakamları ile memur maaş katsayısı ve memur taban aylık katsayısı kullanılmaktadır. Dolayısıyla 2024 yılı avantajı devlet memurları için geçerli değildir.

5- 2024 yılı avantajı Bağ-Kur sigortalıları için geçerli midir?

Bağ-Kur sigortalılarının aylık hesaplamalarında 2008/Eylül sonuna kadar basamak sistemi uygulanmıştır. Ancak 2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunla, BağKur sigortalılarının 2008/Ekim sonrası hizmetleri için bu Kanunla getirilen sistem uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 2008/Ekim sonrası kısmi aylıkların hesabında TÜFE ve GH oranları kullanıldığından, 2024 yılı avantajı Bağ-kur sigortalıları için de geçerli olmaktadır. Örneğin tüm çalışmaları Bağ-Kur kapsamında geçen, 1999/Aralık basamak değeri 8, 2008/Eylül’de son basamak değeri 12 olan ve 2008/Ekim sonrası bazı dönemler asgari, bazı dönemler ortalama kazançlar üzerinden prim ödeyen ve toplam 11610 günü bulunan Bağ-Kur sigortalısının 2024 veya 2025 yılında aylık talebinde bulunması halinde tarafına bağlanacak aylık tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Not: Aylıklara 2025/Ocak zammı uygulanmıştır. (2024 yılı tahmini TÜFE oranlarına göre 2025/Ocak artış oranları belirlenmiştir.) Aylıklara ek ödemeler dahil edilmemiştir. SSK aylıklarında olduğu gibi hesaplanan Bağ-Kur aylıklarında da 2024 yılında aylık talebinde bulunmanın 2025 yılına göre yüzde 36’lara varan oranlarda daha avantajlı olduğu görülmüştür.