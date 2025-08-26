Komik bir başlık bugün için değil mi? Bugün hiçbir AKP’linin veya parti içindeki ekiplerden birinin böyle bir işe soyunacağını düşünmek şüphesiz abesle iştigal etmektir. İktidarı kaybetmeleri halinde böyle iddialar gündeme gelir mi, bilemem.

Ama AKP liderleri yeni bir parti kurmayı düşündüler. Peki ne zaman?

Yıl 2008’in 18 Mayıs’ına giderseniz, NTV’nin bu haberi “AK Partililer yeni parti kuracak” başlığıyla servis ettiğini görürsünüz...

PEKİ NEDEN?

Başsavcılık “laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde AKP’yi kapatma davası açmıştı. Başsavcılık ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılmasını da istemiş ve iddianameyi 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesi’ne sunmuştu. AYM 31 Mart 2008’de iddianameyi kabul etmiş, 16 Haziran’da da AKP savunmasını vermiş, AYM ise 30 Temmuz’da kararını açıklamıştı. 6’ya 5 kapatma reddedilmiş ancak 11 üyeden 10’u para cezası verilmesini kabul etmişti.

14 Mart-30 Temmuz arası AKP’nin en sıkıntılı dönemi olmuştu. 3.5 ay dokuz doğuran bir parti.

Partinin kapatılmasını ve lider kadrosunun 5 yıl siyasetten yasaklanmasını bekliyorlardı. Gerçekleşseydi AKP darbe alırdı. Fakat AKP yükseliş dönemindeydi ve bu kapatmanın muhalefetin işine pek yarayacağı söylenemezdi. Hem ilk seçimde bu kez mağduriyet nedeniyle de çok yüksek oranda kazanabilirlerdi. Zaten bu kapatma girişimi AKP’nin yıldızını iyice parlattı. Kapatma, türban vb. sürekli kendilerine oy taşıyan mekanizmalar oldu.

ACİL YENİ PARTİ

Bu bekleyiş süreci içinde AKP yeni bir parti kurmayı gündeme aldı. Seçimler 2007’de olmuş ve AKP puanını yüzde 12 artırarak yüzde 46’yı geçmişti.

AKP’li bakan ve yetkililer Reuters’a yaptıkları açıklamada, yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladıklarını söylüyorlardı. 71 kişiye yasak gelirse yeni bir seçime de gidilecekti.

2015 yılında genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Genel başkanımız Erdoğan bizi çağırdı, ‘Kapatılabiliriz. Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız. Umudumuz bu kararın reddedilmesi ama kapatılma kararı da verilebilir. Sizden bir istirhamım var. Şu anda kurulmuş bir siyasi parti var. Onun tüzüklerini kendi görüşlerimize göre yeniden dizayn edelim, hazırlıkları yapalım’ dedi. AK Parti’nin kapatılmasına, kendisi, bazı bakan ve vekillerin milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilirse bana, ‘Mehmet Ali Bey partimiz kapatılırsa siz yeni hükümeti kuracak kişi olarak görevlendirileceksiniz. Lütfen Bakanlar Kurulu listesini hazırlayınız’ dedi.”

(Mehmet Ali Bey o konuşmasında şunu de söylüyordu: “...bir ülkede demokrasiyi güçlendirmezseniz diğer alanlarda yaptığınız hizmetler geride kalır. Biz en büyük yatırımı demokrasiye yaptık.” (Şimdi de öyle mi düşünüyor?)

BUNU NEDEN ANIMSATIYORUM?

Bu yazım dünkü “15 Eylül’de ne olur sizce? Karar mı, sürüncemede bırakmak mı?” başlıklı yazımın devamı niteliğindedir.

Ben en kötü ama muhtemel olasılıklar üzerinde durmaya meraklıyım.

15 Eylül’de parti el değiştirirse, CHP’lilerin önünde hareket alanı tartışma ve karar almak için zaman var.

Fakat bu el değiştirme işi zamana yayılır ve dünkü yazımda belirttiğim gibi seçimlere yakın tarihte gerçekleştirilirse, bir yıldırım çarpma etkisi yapabilir.

Ne yapılması gerektiği ise zor bir sorudur. Şu 15 Eylül gelince durum netleşir.