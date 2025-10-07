İktidarın gözü milletin altınlarında... Bu her zaman böyle olmuştur, ne zaman sağcı, sermaye iktidarları zor durumda kalır, hemen yastık altındaki altınlara çağrı yapılır: Ülke ekonomisi için, vatan-millet için, refah ve zenginlik için altınlarınızı bankalara yatırın!!! Bu çağrı AKP zamanında en azgın halini aldı, yastık altında ne kadar altın var, kasalarda ne kadar... Birtakım hesaplar ortaya dökülür.

Bu kez de öyle ama bu kez Merkez Bankası başkanı, öte yandan Mehmet Şimşek, yoksullaştırma ekonomisti, hesapları döktüler.

BELİRSİZLİKLER TIRMANIYOR

Türkiye ve dünya, politik ve ekonomik olarak belirsizliklerin doruklara tırmandığı, tam ülkelerin derin borçlar içinde çırpındığı, ABD’nin ekonomik olarak borç batağında iflas edebileceği tartışmalarının yapıldığı günümüzde, merkez bankaları da büyük sermaye de emekli fonları da altın stoku (ve gümüş!) bay Şimşek diyor ki “getirisi olmayan bir metale yatırım yapmayın, altın yenilir yutulur değil, sanayide kullanılmıyor” diye millete çağrı yapıyor.

Altın ithalatı olmasa cari açık da olmayacak diye ekliyor.

Petrol de ithal etmezsek, muazzam bir cari fazla veririz, fazlasını da millete dağıtırız...

Lüks malların ithalatını yüzde bin pahalılaştırın. Cari açığı kesebilirsiniz.

Bunu Merkez Bankası başkanına niye demiyor: Her ay ton ton altın alıyor. Ağustosta 2 ton daha aldığını ve diğer dünya merkez bankalarının da toplam 15 ton altın satın aldığını okuyoruz (Artunç Kocabalkan). Çin, 2 bin 300 ton stok yapmış durumda.

500 MİLYAR DOLAR ALTIN

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye ekonomisinin bu kadar kötü olmasının nedenini yastık altındaki altınlara bağladı. Aşırı yorum mu oldu, şöyle dedi: “Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor.”

Yastık altında 500 milyar dolarlık altın var diyor. Şikâyetçi.

Söyleyeyim, gümüş de var, milyar dolarlar, Avrolar...

İşadamlarının çoğu paralarını bir yerlerde tutuyor. Ülke dışına akın akın giden varlıklar. Şimşek, Karahan neden onlara tek laf etmiyor da millet varlık sorunu olarak gördüğü bu ülkede yaşayabilmek için, paranın yeniden pul olabileceğine inandığı için, altın, gümüş bir yerlerde saklıyor.

Millet bankaya da güvenmiyor, iktidar isterse bankada altınlara da el koyar güvensizliği içinde. Enflasyonla mücadeleyi zayıflatmıyor mu, israf ve bol keseden harcamalar, millete harcansa bir ekonomik faaliyet olacak.

DÜNYA TEDİRGİN

Dünya borç içinde ve bu borçların ödenmesi mümkün değil. Savaş olur mu, dünyadaki borçları eritmek için... Bu konuşuluyor.

Çünkü geçmişte sık sık savaşla sıfırlanmalar yapıldı.

Trump ABD içine kentlere orduyu sokup duruyor. Adeta ileride alacağı kararlara karşı tepkileri kırmak için şimdiden hazırlık yapıyor gibi.

Venezüella’ya ait, dört tekneyi batırıp 30’a yakın kişiyi öldürttü.

Dünya zor bir viraja girdi.

İktidar, Şimşek, Karahan, yastık altı altınlara takacaklarına, tedirginlik dünyasında Türkiye ne yapmalı bu konuya bakmalılar.