Meclis’in açılış resepsiyonunda cumhurbaşkanının iyi bir halkla ilişkiler girişimi ile siyasi parti liderlerini davet ederek verdiği gülücüklerle dolu toplu fotoğraf en önemli tartışma konusu oldu.

Önce sormalı neden şimdi ve Erdoğan’ın mesajı ne?

Halk (ve şirketler) açısından batık bir ekonomi, tamamen yalnızlaşan bir cumhurbaşkanı ve iktidarı.

Seçilebilmesi yeniden, mucize olur. AKP seçmeni de kendini tecrit edilmiş hissediyor.

Muhalefet her açıdan bindiriyor.

‘YALNIZ DEĞİLİM’ HAVA BASMASI

Derken bu fotoğraf... Bu bir halkla ilişkiler fotoğrafıdır. Seçmenine, seçmenlere, hiç de öyle sandığınız gibi değil, bakın hepsi etrafımda pervane, ne yalnızım ne de seçimde gidecek topal bir iktidar.

Fotoğraf, merhaba merhaba denen, katılanların cumhurbaşkanıyla el sıkma ve karşılıklı gülümseme mazhariyetine nail olunan bir fotoğraf. Yanlış anlaşılmasın, parti liderleri makama saygıdan orada oldular.

Cumhurbaşkanına bu desteği vermemeliydiler, Saray’la ittifaka girmemeliydiler, biçimindeki sert söylemlere katılmıyorum. Babacan da Davutoğlu da cumhurbaşkanınca partiden dışlanmış liderler. Şüphesiz yeni oluşumlarla sahnedeler. Söyleyebilirsiniz ki siyasette dün dündür, bugün bugün, geçmiş çabuk unutulur. Buna katılırım.

OY SAYISI DEĞİL, GÖRÜNTÜSÜ

Fotoğrafa bakınca cumhurbaşkanı yeniden seçilmek için bu kez karşı “altılı masa”ya ihtiyaç mı duyuyor, izlenimini öne çıkaranlar da olabilir. Evet cumhurbaşkanının seçimlere giderken 0.5 oya bile ihtiyacı olacak. Fakat bu oy katkısından daha çok, RTE büyük ittifakın “etkileyici algı görüntüsü”ne önem verir.

Olmaz olmaz demeyin. Siyaset her suyu kaldıran bir güce sahip.

Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu dönemindeki bol kepçe milletvekilli dağıtımı kadar olmasa bile, partilerin Meclis’te devamlarını sağlayacak kadar milletvekili rahatça dağıtabilir. HÜDA PAR isimli hilafetçi ve devamcısı olduğu kanlı geçmişin temsilcilerine dört milletvekilliği vererek Meclis’te görünür kıldığını unutmayalım.

İMRALI VE SEÇMEN

Böyle bir ittifakın cumhurbaşkanına bir yardımı olabilir mi bilmiyorum.

Yo belki de şu söylenebilir: Olmaz, bu uzaktaki bir hayal ve bir sanı olabilir ancak.

Burada kilit parti DEM’dir.

Saray’da hazırlığı yapılan yeni anayasada İmralı’nın istekleri gerçekleşirse MHP’nin deyimiyle “kurucu lider”in, DEM’e oy verin talimatı kesindir. O zaman Kürtlere demokrasi Türklere otokrasi iklimi içinde mutlu mesut yaşanır gider ülke!!!

Kürt seçmen bu sürüklenmede ne kadar rol alır, tartışmalı.

LAFAZANLIĞA SON

Bol lafazanlık yaptık, yeter. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakacağız. Bir “altılı ittifak” metaforu sadece CHP’ye yarar.

Muhalefette tek parti olarak, muhalif Türkiye’nin muhalif oylarını toplama şansını yakalar.

Cumhurbaşkanına yaslanacak partilere oy veren az sayıda seçmenin karakteri “muhaliflik” ise oylarını, azap çektikleri bir AKP yönetimine, yeniden iktidara gelmesi için kullanacağını sanmamak gerek.

GÖRÜNTÜDEN ETKİLENMEYİN

Böyle bir altılı ittifak gerçekleşirse bugünün muhalif görünümlü, yarının otokratizm destekçisi olarak Meclis’e girseler bile tam birer kukla partiye dönüşürler. Ben buna hevesli bir parti var sanıyorum ama isim vermeyeceğim.

Bu nedenle CHP seçmeni rahat olsun. Oradan bir iş, iktidar yürüyüşlerine bir negatiflik çıkmaz.

Fotoğrafa girenlere saldırının siyasi bakışla ilgisi yok. Aklı başında olan bunu yapmaz. Sadece cumhurbaşkanının tasarladığı bu görüntünün etkisi altına girdiklerini göstermiş olurlar.