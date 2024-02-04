Fosil yakıtlı araçlar bir ülkede yasaklandı!

04 Şubat 2024 Pazar

Elektrikli araçlar günden güne tüm araç satışları içindeki paylarını artırıyor. Son gelen bilgilere göre ABD'de elektrikli ve hibrit otomobillerin aldığı pay 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26.35 arttı.

ABD'deki artışın nedenleri arasında Enflasyon Azaltma Yasası'nın 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin elektrikli araçları tüketiciler için daha cazip hale getirdiği paylaşılırken asıl nedense Tesla oldu.

Tesla'nın fiyat indirimleri, 2023'ün genel elektrikli araç fiyat düşüşünde önemli bir rol oynadı. Ortalama Tesla araç işlem fiyatının Haziran 2022 ile Aralık 2023 arasında yüzde 29 düştüğü açıklandı. Aynı dönemde tüm otomobiller için ödenen ortalama fiyatsa yüzde 1,5 oranında arttı.

AVRUPA'DA HEDEF 2035

2023 Şubat'ta Avrupa Birliği, 2035 yılından itibaren üye devletlerinde içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklayacak bir yasayı onaylayarak ABD'nin çeşitli eyaletleri, Kanada, Japonya, Singapur, Hindistan, Yeni Zelanda ve halihazırda benzer yasaklara sahip bir dizi başka ülkeye katılmıştı.

Her yıl fosil yakıtlı araç satışının azalması ile 2035 yılında tamamen içten yanmalı araçların satışının yasaklanması planlanırken henüz 2024'e bile gelmeden bu sürecin ertelenme ihtimali ise konuşulmaya başlandı.

ABD'DE SULAR DURULMUYOR

ABD'de 2023 yılında elektrikli satışı rekor paya ulaştı ancak satışların maksimum potansiyeline ulaşmış olacağından da endişe ediliyor. Öyle ki bu hafta başkan Joe Biden'a sayıları 5 bine yaklaşan otomobil bayileri daha önceden de gönderdikleri gibi bir mektup daha gönderdi. Mektupta, belirlenen plana şu anki şartlar altında ulaşmanın ABD'de neredeyse ''imkânsız'' olduğu vurgulandı.

AÇILIŞI AFRİKA YAPTI

Elektrikli otomotiv pazarındaki tüm belirsizliklere rağmen en enteresan haberse kimsenin beklemediği yerden, Afrika'dan geldi.

Bir ülke fosil yakıtlı araç satışını tamamen yasakladı. Üstelik ileri bir tarih de açıklamadı ve uygulama kapsama alındı.

Zengin Avrupa ülkeleri ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda ekonomik güçleri nedeniyle öncü rol oynaması beklenirken fosil yakıtlı araç satışını durduran ilk ülke Etiyopya oldu.

120 milyon nüfuslu Afrika ülkesi Etiyopya ABD'nin 200'de birinden daha düşük bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan ve 120 milyonluk nüfusuna rağmen en büyük ilk 50 ekonomi arasına giremeyen bir ülke.

ETİYOPYA'DA BU KARAR NASIL ALINABİLDİ?

Bu kararın alınması başlıca etkenler ekonomik zorluklar ve yenilenebilir enerji yatırımları oldu.

Etiyopya geçen yıl fosil yakıt ithal etmek için yaklaşık 6 milyar dolar harcadı ve bu harcamanın yarısından fazlası fosil yakıtlı araçlar içindi. Ülke ithalatın önüne geçmek için bu meblayı düşürmek için fosil yakıtlı araç alımını durdurduğunu açıkladı.

Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Alemu Sime, ''lojistik master planı''nın tamamlandığını duyurdu ve "Elektrikli olmadıkça otomobillerin Etiyopya'ya giremeyeceğine dair bir karar verildiğini" açıkladı. Bakan ayrıca, elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurma çabalarının yüksek bir öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Etiyopya'nın şu anda petrol ve diğer emtiaları ithal etme kabiliyetini etkileyen ciddi bir döviz sıkıntısı ile mücadele etmesi bu konuda başlıca etken olarak gözükmesine karşın ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları da dikkat çekiyor. Etiyopya son 20 yıldır enerji altyapısına büyük miktarda yatırım yaparak enerjisinin %97'sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini sağladı. Ayrıca ülkede Afrika'nın en büyüğü olmaya aday 6500 MW'lık hidroelektrik santralinin kısa süre sonra açılacağı biliniyor.