Otomobilde yeni vergi için o tarihe dikkat!

30 Haziran 2024 Pazar

Çin'e karşı elektrikli otomobilde Avrupa Birliği'nin açtığı savaşta hatlar eksiliyor. Beklendiği gibi ilk kayıp Almanya olacak gibi görünüyor.

Audi, BMW, Maybach, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Smart, Volkswagen gibi Alman markaları göz önünde bulundurulduğunda Almanya'nın çıkışı zaten bekleniyordu. Burada Fransa ve İtalya'nın tavrı belirleyici olacak.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un AB ile Çin arasında, Çin elektrikli araçlarına yönelik gümrük vergilerinin yükseltilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlığa bir uzlaşma teklifiyle müdahale ettiği iddia edildi.

Alman Handelsblatt gazetesinin hükümet ve AB çevrelerine dayandırdığı haberinde Scholz'un anlaşmasına değinildi. Anlaşmada her iki tarafın da otomobil ithalatına aynı yüksek gümrük vergilerini uygulamasını içerdiği yazıldı. Burada Çin ve Avrupa otomobil ihracatına yüzde 15'lik tek tip bir tarife uygulanmasından bahsediliyor. Ayrıca AB'nin haziran ortasında sunduğu, Çin'in elektrikli otomobillerine kademeli gümrük vergisi planları da iptal edilecek.

Scholz'un her iki yönde de yüzde 15'lik sabit bir ithalat vergisi alınması önerisi, Çin'de üretilen araçlar için vergide küçük bir artışa neden olsa da Avrupa'da üretilen ve Çin'de satılan elektrikli otomobiller için hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Çin halihazırda otomobil ithalatı için %15 vergi uyguluyor.

AB Komisyonu, Şansölye'nin planını uygun bulmuyor ve bunu bir seçenek olarak görmüyor.

AB tarafından önerilen özel tarifeler 4 Temmuz'da geçici olarak yürürlüğe girecek. AB ve Çin 5 Kasım'a kadar görüşmelere devam edecek ve o tarihe kadar tarifeler uygulanmayacak. Kasım ayında AB üye ülkelerinin kararı onaylaması gerekiyor. AB'nin önerisini kabul etmeleri halinde, tarifeler geriye dönük olarak 4 Temmuz'a kadar uygulanacak.

Şu anda otomobil üreticileri Çin'den AB'ye elektrikli bir otomobil ithal ederken, Çinli bir üretici ya da Avrupalı bir şirket tarafından üretilmiş olmasına bakılmaksızın yüzde 10 vergi ödemek zorunda.

AB şu anda özel tarifeleri, bir üreticinin Çin hükümetinden aldığı sübvansiyon miktarına, yani iddia edilen rekabet avantajına göre değerlendirmeyi planlıyor. Buna göre örneğin SAIC (MG markasıyla) gibi ağır sübvansiyon aldığı iddia edilen bir üretici için özel vergi yüzde 38.1, BYD için ise yüzde 17.4 olacak. Özel vergiler halihazırda yürürlükte olan yüzde 10'luk vergiye ek olarak alındığından, bu da yüzde 27,4 ila 48,1 arasında ithalat vergisi ile sonuçlanıyor.

Türkiye'de ise Çin'den gelen elektrikli otomobillere yüzde 10'a ilave yüzde 40 gümrük vergisi alınıyor. 7 Temmuz'da ise Çin'de üretilen geri kalan tüm otomobillere de benzer şekilde vergi uygulanmaya başlanacak. Tabii bizim nedenimiz başka. Açıklanan Çinli otomobillerin çok satması...

Pazarın yüzde 10'unu bile oluşturmayan Çinlilere ilave vergi uygulanırken yıllardır yüksek rakamlara ulaşan Alman, Japon ve Fransızlardan ise bahsedilmiyor.

Ancak kasım kararları oldukça önemli. Burada ipler kopma noktasına gelirse Türkiye de kendine göre bir düzenlemeye gidebilir. Son düzenlemeler göz önüne alındığındaysa yine yeniden bir vergi daha gelebilir!