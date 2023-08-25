Süper Lig’de bölgesel dengesizlik

25 Ağustos 2023 Cuma

Süper Lig ekiplerinin bölgesel dağılımında ciddi dengesizlik bulunuyor. 11 ilden 12 takımın, İstanbul’dan da 8 kulübün mücadele ettiği Süper Lig’de coğrafik anlamda büyük bir dengesizlik bulunuyor. İstanbul’dan 8 takımın yer aldığı Süper Lig’de Marmara Bölgesi’nden başka bir ekibin bulunmamasının yanı sıra, ülke gayri safi yurtiçi hasılasına katkısı yüzde 20’ye yaklaşan Ege Bölgesi’nden ve Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’den hiçbir kulübün Süper Lig’de olmaması karşımıza büyük bir dengesizlik olarak çıkıyor.



Süper Lig’deki takım sayısına göre bölgeler arasındaki dengesiz dağılım, Türk futbolunun kalitesini de zamanla olumsuz etkiliyor, futbol kalitemizi aşağıya çekiyor. Neredeyse, İstanbul’un dışında Türkiye’nin batısından hiçbir takımın Süper Lig’de yer almaması, futbolumuzda dengesiz ve haksız rekabetin de giderek artmasına neden oluyor. Bu durum sadece demografik, coğrafik değil, aynı zamanda toplumsal olumsuzlukları da bünyesinde taşıyor ve bu durum ülke futbolumuz açısından da büyük bir sorun oluşturuyor. İstanbul’dan 8 takımın Süper Lig’de mücadele edecek olmasına karşın Ege Bölgesi, Doğu Anadolu gibi bölgelerin Süper Lig’de temsil edilemiyor olması, sadece sportif bir sonucun ortaya çıkarttığı bir durum olarak değerlendirilemez. Bu anomalik gelişim, Türk futbolundaki çarpık ve dengesiz gelişimin, buna ortam hazırlayan yetersiz futbol yapılanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Toplam geliri 10 milyar TL’ye ulaşan Türk futbolunun kaynak dağıtım ve gelir paylaşım politikasındaki yanlışlıklar, Türk futbolunun potansiyelini sınırlıyor, futbol kalitesini aşağıya çekiyor, uluslararası rekabette geride kalmasına yol açıyor. Bu olayın sadece sportif yönü. Bir de sosyoekonomik sorun yaratma ihtimali var ki, bunun üzerinde ayrıca durulması gerekir.

Yıllardır pençesinde boğuştuğu sorunlarına çare bulmakta zorlanan Türk futbolu bu süreçte, futbol otoritesi destekli naklen yayın gelirlerine göbeğinden bağımlı, kendi iç dinamikleriyle gelir yaratmakta zorlanan, reytingi düşük, futbol kalitesi vasat, rekabeti zayıf bir lig haline dönüştü.

