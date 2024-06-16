Güzel bayramlar...

16 Haziran 2024 Pazar

Son günlerde dilime Athena’nın bir şarkısı dolandı, bir türlü beni terk etmiyor! Adı “Dön Baba Dön”. Bir zamanlar çoook ünlüydü. Ortalıkta dönek falan yok da nereden takıldım hiçbir fikrim yok.

“İşte karşında/ Ne deseler boşuna/ Anlaması zor/ Çok zor olsa da/ Kolaydan lokma olma.// Vurduk en dibe/ Söyle şimdi nereye/ Yol almalısın/ Ufak ufak yerine/ Sıyrıl da gel buraya.// Dön baba, dön baba dönelim a-ha-ha-ha // Nedeni yok sebebi yok sorma/ Yaklaş yanıma/ Bir çift sözüm var sana/ Başı sonu bir/ Geçmişine baksana/ Yalan söyleme bana/ Dön baba, dön baba dönelim a-ha-ha.” (Nakarat bölümlerini, tekrarları kestim. Yazıya baştan başlayalım.)

CASUSLUK!

Bugün pazar. Bugün bayram. Canım güzel şeyler yazmak istiyor. Mesela büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösteriniz. Mesela bugün bir ağaca, bir hayvana, bir çocuğa sarılınız. Mesela bugün en az bir kişiye “Seni seviyorum” deyiniz. İşte böyle cümleler kurmak istiyorum. Ama gelin görün ki...

Gelin görün ki az kaldı hepimiz, tüm meslektaşlar (Elbet biat edenler, yandaş olan gazeteciler hariç) az kaldı casus olacaktık. Casus yani Frenkçesi ajan. MİT lügatinde bu ikisi eşanlamlı. Ne zamandır tartışma sürüyor. Yargı paketine “etki ajanlığı” diye bir madde konacaktı. Yani “Türkiye’de her gün en az bir kadın öldürülüyor” (gazetede ya da sosyal medyada bu gerçeği dillendirmek) diyen ajan-casus yerine koyulacaktı, Türkiye aleyhine propaganda sayılacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını ya da “dilediğini at hapse”. Neyse öyle büyük bir tepki oldu ki o madde yargı paketinden çıkarıldı.

MAARİF

Bugün bayram ya... Demek isterdim ki üzülmeyin Türkiye devrim ilkelerinden asla vazgeçmeyecek. Bakın Türkiye’de gençlerin geleceğini, ülkenin geleceğini çalacak olan, eğitimi ortaçağ karanığına teslim edecek olan, daha da dinselleştirecek, akıl ve mantıktan koparıp inanç dünyasına mal edecek olan ucube “maarif modeli”nden de vazgeçiliyor. Müfredatı Geri Çekin Platformu, Danıştay’a suç duyurusunda bulundu; zaten hükümet de yanlışını anladı ve yanlıştan geri dönme kararı aldı.

Demek isterdim ki mezun olacak çocuklarımıza, elbisenin dekoltesi yüzünden travma yaşatan Kocaeli Gebze’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Korkmaz, derhal görevinden alındı. Siz hiç endişe etmeyin Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elbet öğrencilerin ve ailelerinin yanında durdu, gençlerin giyim hakkını savundu. Yok canım bu rezilliğin sorumlusu olarak basını medyayı göstermedi.

EMEK

Bugün bayram ama bugün aynı zamanda 16 Haziran. Türkiye Cumhuriyet tarihinde en büyük işçi direnişine tanık olduğumuz gün.

Demirel hükümetinin DİSK’i yok etmek için çıkardığı yasaya karşı direniş. Emeğin sermayeye karşı direnişi. İstanbul’da başlayıp Türkiye’nin birçok yerine yayılan o büyük yürüyüşte beni en çok etkileyen, işçilere, sanatçılardan, yazarlardan, ressamlardan, tiyatro ve sinema oyuncularından, tüm aydınlardan gelen destekti. En ön saflarda yürüyen Tarık Akan’ı, DİSK’in tüm afişlerini hazırlayan Orhan Taylan’ı nasıl unutabilirim. Şiirleriyle Genco Erkal’ı, müziğiyle Rahmi Saltuk ve Timur Selçuk’u, çizimleriyle Sadık Karamustafa’yı nasıl unutabilirim.

Ne acı ki 1970’ten yarım yüzyıl sonrasında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2024 Raporu’nda Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

Buyurun iftiharla sunulur: İşçiler için en kötü 10 ülke, Bangladeş, Belarus, Ekvador, Eswatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus ve Türkiye’dir.

YİNE BAEZ

Meğer benim okurlarım ne çok severmiş Joan Baez’i. İlk şiir kitabı haberim üzerine mektup yağmuruna tutuldum. Sorular sorular... Tek tek yanıt veremedim, toplu yanıtlıyorum. Perşemde yazımdan sonra, Türkiye’den çeşitli yayınevleri ABD’deki yayınevini aramaya başlamış bile. Yani merak etmeyin, kitabın Türkçeye çevrilip yayımlanması elbet gündemde. Hemen orijinalini okumak isteyenler Amazon’a başvurabilir. Joan Baez’in adresini isteyen çok ama paylaşmam imkânsız. Resmi web sitesine tüm yazılanları dikkatle okuyor. Duygularınızı oradan paylaşabilirsiniz.

Hepinize iyi, güzel, kazasız belasız bayramlar.

