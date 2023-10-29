29 Ekim 2023 Pazar

Bayern Münih maçında, istediği puanları alamamış olsa da futbol kalitesi olarak oldukça yükseğe taşımıştı çıtayı Galatasaray. Oradaki yorgunluğu Rize’de çıkıyor. Her ne kadar kadroda eksik, taktik dizilişte farklılık olmasa da Galatasaray bu maçta topa sahip oluyor ama pozisyon üretemiyor… Bu tutuk oyun, Okan Hoca’nın bu sefer 60. dakikaya bırakmayıp ikinci yarının başında yaptığı değişikliklere rağmen devam ediyor. Bu tabloda Rizespor’un yoğun ve sert savunma anlayışının etkisi de var. Savunmada hızlı çoğalıyorlar. Ama bu onları hantallaştırmıyor da. Galatasaray’ın savunmadaki hatalarını kovalıyor ve bu boşluğu hızla değerlendiriyorlar.

Skoru kendi lehlerine değiştirememe sebepleriyse hem Galatasaray savunmasının bireysel becerileri hem de son vuruşlardaki telaşları… Bu tablo içerisinde mücadelesi yüksek olsa da seyir zevki düşük bir karşılaşma çıkıyor ortaya. Galatasaray’da Icardi yakın markajda, biraz sakat biraz da isteksiz. Ama yine de 68’de, ikinci yarıda oyuna giren Oliviera’nın uzaktan şutundan gelen golün asisti ona ait. Bundan dört gün önce, kendi sahasında kusursuz bir futbol oynayarak vermişti üç puanı rakibine Galatasaray.

Rize’deyse bu sefer çıtasını dengede durmak için kullanıyor. Futboluyla göz doldurmasa da puanları toplamayı bilen taraf oluyor.