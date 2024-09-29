Erken
Çift santrafor... Osimhen geldiğinden beri G.Saray taraftarının hayalini kurduğu senaryo, bu maçta gerçek oluyor. 4-2-2-2 şeklinde sahaya yansıyan dizilişte G.Saray adeta uçuyor: 5 şuttan 3 golle dönecek kadar. Üstelik öyle goller ki bunlar Osimhen’in de Icardi’nin de neden yıldız olduklarını anlatıyor. İlkinde Abdülkerim’in “al at” asistini gole çeviren Osimhen “Finally/sonunda” formasıyla tribüne esprisini yapıyor. 28’de kaleye sırtı dönükken müthiş bir vuruşla golü atıyor. Benzer bir “sırtım dönük de olsa atarım” golü de 34’te Icardi’den geliyor. Kasımpaşa oynamasına ve reaksiyon vermesine rağmen bu sistemde etkisiz gibi gözüküyor. Yine de 44’te Fall’ın gelişine vurduğu şutla önemli bir gol atıyorlar. Derken Osimhen sakatlanıp da ikinci yarı G.Saray için oyuncu ve sistem değişikliğiyle başlayınca tablo tamamen değişiyor. Bu noktada anlıyoruz ki, Kasımpaşa hiç de kolay bir rakip değil! Alıştığı sisteme dönen G.Saray, sanki ilk kez oynuyormuşçasına hatalar yapıyor. Kasımpaşa’nın hızlı reaksiyonu G.Saray defansını zorlarken oyuncu değişiklikleri bu tabloyu düzelteceğine hepten bozuyor. Farklı skora rağmen moralini bozmayan Kasımpaşa, 83’te lehine verilen (biraz tartışmalı) bir elle oynama penaltısıyla oyuna ortak olurken son dakikalarda Da Costa ile bulduğu golle skoru eşitliyor. Erken sevinç G.Saray’a 2 puana mâl oluyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- NATO Toplantısında Yapay Et Konuşuldu! Gıda Krizi Kapıda
- Kronik hastalıklardan kurtulmak mümkün: Su diyeti
- Neşet Ertaş'ın çaldığı saza 27 yıldır gözü gibi bakıyor
- Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye getiril
- Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!
- Artık karşı taraftan cevap bekliyoruz
- Eğitim dönemi skandallarla başladı! Personel yok,
- 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat!
- HÜDA PAR'lı isim 1950 beyannamesi ile hedef almıştı!
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- Uçakta cinsel ilişki skandalı: Gözaltına alındılar!
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Ünlü fenomeni uyuşturup tecavüz etti!
- İDO feribotunda kan donduran olay
- CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
- Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
- Türkiye Dışişleri'nden sığınmacı anlaşması açıklaması...