29 Eylül 2024 Pazar

Çift santrafor... Osimhen geldiğinden beri G.Saray taraftarının hayalini kurduğu senaryo, bu maçta gerçek oluyor. 4-2-2-2 şeklinde sahaya yansıyan dizilişte G.Saray adeta uçuyor: 5 şuttan 3 golle dönecek kadar. Üstelik öyle goller ki bunlar Osimhen’in de Icardi’nin de neden yıldız olduklarını anlatıyor. İlkinde Abdülkerim’in “al at” asistini gole çeviren Osimhen “Finally/sonunda” formasıyla tribüne esprisini yapıyor. 28’de kaleye sırtı dönükken müthiş bir vuruşla golü atıyor. Benzer bir “sırtım dönük de olsa atarım” golü de 34’te Icardi’den geliyor. Kasımpaşa oynamasına ve reaksiyon vermesine rağmen bu sistemde etkisiz gibi gözüküyor. Yine de 44’te Fall’ın gelişine vurduğu şutla önemli bir gol atıyorlar. Derken Osimhen sakatlanıp da ikinci yarı G.Saray için oyuncu ve sistem değişikliğiyle başlayınca tablo tamamen değişiyor. Bu noktada anlıyoruz ki, Kasımpaşa hiç de kolay bir rakip değil! Alıştığı sisteme dönen G.Saray, sanki ilk kez oynuyormuşçasına hatalar yapıyor. Kasımpaşa’nın hızlı reaksiyonu G.Saray defansını zorlarken oyuncu değişiklikleri bu tabloyu düzelteceğine hepten bozuyor. Farklı skora rağmen moralini bozmayan Kasımpaşa, 83’te lehine verilen (biraz tartışmalı) bir elle oynama penaltısıyla oyuna ortak olurken son dakikalarda Da Costa ile bulduğu golle skoru eşitliyor. Erken sevinç G.Saray’a 2 puana mâl oluyor.