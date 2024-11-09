Ebru Kılıçoğlu
Futbolcudan ötesi
Kırmızı kartla atılan oyuncusu olmadığı sürece, bir futbol takımının eksik olmadığını düşünebilirsiniz. Bu, “Icardi”si olmayan takımlar için geçerli. Zira Icardi, bir futbolcudan çok daha ötesi. Sadece gollere katkısıyla değil... Takım arkadaşlarına ilham veriyor. Yeri geldiğinde, tribünleri ateşliyor. Üzerinde ezeli rakip forması olan birçok çocuğa, eller kulakta “Aşkın olayım” şarkısını söyletebiliyor. Üstelik, özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle çok verimli oynamadığı bir dönemde bile bunu yapabiliyor. Galatasaray tabii ki onun yokluğuna önlem alabilecek. Öte yandan “Icardi ateşi”nin kaybolmaması için bir formül düşünmekte ve Arjantinli futbolcuyu mutlaka, oynamasa dahi kadroda tutmakta fayda var.
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