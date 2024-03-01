01 Mart 2024 Cuma

Okan Hoca, Galatasaray kariyerinde ilk defa öyle bir kadro çıkartıyor ki sahaya, kimse kimseyi tanımıyor adeta. Tanışanların da canı futbol oynamak istemiyor... Bu ‘kusursuz uyumsuzluk’ dakika henüz 6’yı gösterdiğinde kendisini gol olarak teyit ediyor. Galatasaray savunması tam kadro olarak yerindeyken, Karagümrük Mendes’in asisti ve Markao’nun golüyle öne geçiyor. Devamında Galatasaray’ın pozisyonları var. Aralarında net olanlar da… Ama ne baskısı, ne temposu, ne futbolu, ne de kadrosu yok sahada! Devre arasında gelen müdahaleyle Okan Hoca takımını hareketlendirmeye çalıştığındaysa anlıyoruz ki, aslında kenardakilerin de oynayanlardan bir farkı olmayacakmış ilk 11’de başladıklarında…

Fatih Karagümrük’e gelince… Galatasaray için olduğundan daha önemli muhtemelen bu karşılaşma zira bir kupa alabilme şansları var tünelin ucunda… Maç genelinde disiplinlerini yitirmeden, güçlerini ekonomik kullanarak ve defanslarından taviz vermeden sürdürüyorlar gol üstünlüklerini… Gol bulamadıkça strese giren Galatasaray’ın ümidini de 84’te Mendes ile buldukları ikinci golle sıfırlıyorlar… Sarı-kırmızılı takımın kafasında ne vardı bilinmez, belki ‘Kupayı kazanınca ne oluyor ki? Suudi Arabistan’a boşu boşuna gidilip dönülüyor’ diye düşünmüş olabilirler ama son birkaç maça damga vuran bu ‘futbolsuzluk’ ciddi şekilde endişe veriyor…