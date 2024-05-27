Liderlikten şampiyonluğa

27 Mayıs 2024 Pazartesi

Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu iki takım için de… Bu yoğun stres iki takımı da tutuklaştırıyor. Pozisyon açısından kısır bir mücadele olduğu gerçek. Galatasaray bir hafta öncesine göre nispeten rahatlamış gözükse de tam performansını yakalamış değil. Ama iki Icardi (29 ve 51’de) ve bir Berkan (53. dakika) golüyle şampiyonluğa uzanmayı başarıyor. Konyaspor ise, attığı bir golle (Prip 78) yenilse de Trabzonspor’un galibiyetiyle ligde kalmayı başarıyor.

Galatasaray için şubat ayında yerleştiği liderlik koltuğundan hiç kalkmadan uzandığı bir şampiyonluk bu. Zaman zaman ‘rüya takım’ performansı gösterdiği, zaman zaman da ‘kim bunlar’ dedirttiği çalkantılı maçlar ve ezeli rekabetin sahadan çok kulisleri etkilediği haftaların ardından, Galatasaray 24. şampiyonluğuna ‘iyiler mutlaka kazanır’ mottosuyla uzanıyor. Biz futbolseverler içinse son derece yorucu bir sezon kalıyor geride. Şampiyonluk mutluluğu bir tarafa hatırlamak istemeyeceğimiz birçok hadisenin bir daha tekrarlanmaması ise en büyük temenni…