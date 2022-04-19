Rakamlarla...
6... Sezonun tamamlanması için kalan hafta sayısı. 14, Galatasaray’ın o ligde sıralamadaki yeri ve 20, ligin dibine oturan Yeni Malatya’nın toplam puanı. Ve 90... Teoride kaybedecek (ya da kazanacak) hiçbir şeyi olmayan iki takımın, üzerlerinde stres olmadan futbol oynayabilecekleri toplam süre. ‘0’ ya da yazıyla ‘sıfır’, bütün bu sayıların sahaya yansıması. Zira Galatasaray’ın sahadaki 11 futbolcusunun golün geldiği 51. dakikaya kadar gösterdiği futbol oynama arzusunu tanımlayan rakam bu. O kadar büyük bir isteksizlik ki bu, zaten az bulunan pozisyonlar gayet lakayt şekilde harcanıyor; hatta yapılan inanılmaz hatalar, aslında gol atmaya hiç de niyeti olmayan rakibi önemli pozisyonlara sokuyor. Ancak onların da son vuruşlardaki yetenek baremi ‘sıfır’ olunca, G.Saray şok bir skorla karşılaşmaktan kurtuluyor.
51’de, Babel’in vuruşuyla gelen golün hemen ardından, 53’te de Halil, Omar’ın asistiyle ikinci golü atarak Galatasaray’ın stresini bir doz azaltıyor. Ancak gollerden sonra her şey eskiye dönüyor: Yalandan koşular, beyhude çabalar... 450, Galatasaray taraftarının tahammül etmesi gereken kalan maç dakikası ve 22+1, Galatasaray’ın gelecek sezon da aynı çileyi çekmemek için ‘dün’ yollaması gereken futbolcu ve teknik adam sayısı!
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