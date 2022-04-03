‘4 Y Formülü’nde medya

03 Nisan 2022 Pazar

Sevgili okurlarım, azgelişmiş toplumlarda mutlak egemen olan gelişmekte olan toplumlarda azalan ama gelişmiş toplumlarda bile varlığını devam ettiren en olumsuz insan özelliklerinden biri “yobazlık”, “köktencilik” ya da moda olan İngilizce terimle “fundamantalism”dir.

Genellikle “Köktendincilik” anlamında kullanılır.

1) “Yobazlığın” hâkim olduğu toplumlarda “yolsuzluklar” yaygınlaşır.

2) “Yolsuzlukların” yaygınlaştığı toplumlarda halk “yoksullaşır”.

3) “Yoksullaşmanın” yaygınlaştığı toplumlarda yöneticiler, “yolsuzlukların” duyulmasını engellemek ve halkın tepkilerini bastırmak için “yasakları” çoğaltırlar.

4) Böylece yobazlık ile başlayan kısır döngü, yolsuzlukla devam eder, yolsuzluk, yoksulluğu doğurur, yolsuzlukları gizlemek, yoksulların tepkilerini engellemek için yasaklar gelir ve “yobazlık, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar denklemi” ya da “kısır döngüsü” tamamlanır.

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CHP Milletvekili Utku Çakırözer Mart ayında iktidarın medya üzerindeki baskılarını açıklayan bir rapor yayımladı.

Bu raporun ana başlıkları şöyle:

En az 50 gazeteci hâkim karşısına çıktı.

Birçok gazeteci açılan soruşturmalar kapsamında ifadeye çağırıldı, beş gazeteci gözaltına alındı. Foto muhabiri Fatih Pınar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşü takip ederken polis şiddetine uğradı.

Sedef Kabaş’ın da aralarında bulunduğu beş gazeteciye 22 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

TÜGVA’nın devletin çeşitli kurumlarındaki kadrolaşma çabalarını gösteren belgeleri sosyal medya üzerinden yayımlayan gazeteci Metin Cihan hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sözcü Yazarı Çiğdem Toker tamamen belgeli “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısı nedeniyle 30 bin lira tazminat cezasına mahkûm oldu.

Konya Ereğli’de Özcan Saraç ve Umut Yaygır, yemek yedikleri sırada bir grubun saldırısına uğradı.

Mersin’de Birebir Haber ve Mersin Kara Haber gazetelerinin imtiyaz sahibi Zeynel Boğan dört kişinin saldırısına uğradı.

Diyarbakır’a giden gazeteci Altan Sancar, üç kişi tarafından durdurularak silahla tehdit edildiğini açıkladı.

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İstanbul’da Halk TV programcısı Levent Gültekin’e 25 kişinin sopalı saldırısıyla ilgili davada mahkeme, sanıkların “sosyal ilişkilerini dikkate alarak” cezada indirime gitti. 11 ay hapis cezası verilen sanıklar bir gün dahi cezaevinde kalmadı.

Utku Çakırözer, “Bu ülkede gazetecilere saldırmanın hiçbir caydırıcı cezası yok! Ahmet Takan, Can Dündar, Yavuz Selim Demirağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na saldıranlara hiçbir şey yapılmadı.

Sonunda işte Kocaeli’de Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan öldürüldü.

Cezasız kalan, caydırıcı ceza verilmeyen her saldırı, gazetecilere yönelik yeni ve daha ağır saldırıların kapısını aralamakta” dedi.

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AYM, Basın İlan Kurumu BİK’in Cumhuriyet Gazetesi’ne bir köşe yazısı nedeniyle verdiği üç günlük ilan kesme cezasının basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

Utku Çakırözer bu konuda şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi karar veriyor, BİK’e ‘Bu yaptığın hukuka aykırı, hak ihlali var’ diyor. Ama BİK hiçbir şey olmamış gibi en yüksek mahkemenin verdiği kararları yok sayıyor.

İşte Eylül 2019’dan bu yana Evrensel Gazetesi’ne yönelik uygulama. 925 gündür ilan alamıyor.

Yeni Asya Gazetesi 800 gündür ilan alamıyor.

Cumhuriyet’e son iki yılda 129 gün ilan kesme cezası verildi.

BirGün Gazetesi’ne sadece Eylül 2021’de tam 22 gün ilan kesme cezası uygulandı.”

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gıda fiyatlarındaki zamlarla ilgili haberler konusunda televizyon kanallarını uyardı.

Ulaştırma Bakanlığı, Sözcü, Birgün, Korkusuz, Karar gazetelerine “müfteri” suçlaması yaparak bu gazeteleri hedef gösterdi.

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Meclis’ten geçen Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda yapılan düzenleme ile erişim engelleme yetkisi verilen kurumlara Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu da eklendi.

Erişim yasağı yetkisine sahip kurum sayısı 20’yi aştı. Bu kurumlar arasında Spor Toto, Futbol Federasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı da var.

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Sonuçta, “yobazlık, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar”dan oluşan “4 Y Denklemi”nde en büyük bedeli ödeyenler şu gruplar oldu:

1) Yoksullaşan halk, özellikle emekçiler ve yok olan orta sınıf...

2) Hak arayanlar, özellikle gençler, öğrenciler, kadınlar, meslek ahlakları olan profesyoneller ve muhalifler...

3) Geçim sıkıntısını dile getirenler, pahalılıktan şikâyet edenler...

4) Ve doğrudan hedef alınan medya mensupları, özellikle gerçekleri aktarmaya çalışan muhabirler, yazarlar, yorumcular.

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İktidar bu “4 Y Denklemi”nin ifade ettiği “kısır döngü/felaket” olayına çare arayacağına, üstelik tam seçim öncesinde, onu tırmandırıyor!

KAMİKAZE?

DESPERADO?

ASTURIAS?

MARQUEZ?

SERGIO LEONE?

WILHELM REICH?

ROLAND EMMERICH?