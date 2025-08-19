Önce uzun olduğu için yazının başlığına sığmayan cümlemi tamamlayayım:

“Zulüm ve yağma arttığında zeval yakın demektir.”

(Zeval: Yok olma, ortadan kalkma, çöküş...

Doruk: Zirve)

Bu başlığı, kadim Anadolu kültüründen günümüze gelen üç atasözünden esinlenerek koydum.

“Zulmün artsın ki tez zeval bulasın!”

“Zulmü artan zalimin zevali tez olur.”

“Zevale geçen zulmü kimse durduramaz.”

***

Faşizmin en temel sorunu:

“Bütünüyle yerleştikten” sonra, iktidarını sürdürebilmek için, el ele büyüyen, birbirinin sebebi ve sonucu olan, sürekli beslenmeleri gereken zulmü ve yağmayı tırmandırabilmek için toplumdan asgari bir kabul sağlamak, bir rıza elde edebilmek ve bunu sürdürebilmektir.

***

“Bütünüyle yerleşme” üç aşama sonunda gerçekleştirilir:

Birinci aşama iktidara gelmektir.

Faşistler iktidara gelmek için iki yöntem kullanır:

Birinci yöntem, din, mezhep, ırk, milliyet gibi mukaddes kimlikleri istismar etmektir.

İkinci yöntem, sermayeyi ve yukardaki mukaddes kimlikleri temsil eden örgütleri yanına çekmek ve gerekirse yasadışı işler için de onları kullanmaktır.

İkinci aşama, iktidara geldikten sonra derhal güvenlik ve adalet mekanizmanın yozlaştırılması ve doğrudan iktidarın emrine alınmasıdır!

Üçüncü aşama, iktidarın sürdürülebilmesi, çarkların döndürülebilmesi için, ülkenin kaynaklarının daha derinliğine sömürülmesi ve bunu yapabilmek için de, zulmün artırılması aşamasıdır.

***

İşte bu noktada Faşizmin trajedisi başlar:

Çünkü çarkların döndürülebilmesi, yandaşların beslenmesi, rüşvetlerin dağıtılabilmesi, gelir ve servet transferlerinin devamı için sömürünün ve yağmanın derinleştirilmesi gerekir.

Sömürünün ve yağmanın derinleştirilmesi için de haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklerin yaygınlaştırılması, yasakların, baskıların, artırılması, başta, ifade, medya ve muhalefet özgürlükleri olmak üzere, bütün Temel Hak ve Özgürlüklerin sınırlanması ve kısıtlanması, kısacası, zulmün artırılması gerekir.

***

Sandıkların konduğu...

Oyların kullanıldığı...

Genel seçimlerin yapıldığı...

Demokratik veya Yarı Demokratik ya da Demokrasi benzeri bir rejimde:

Bir kişi ya da bir parti, iktidarını sürdürebilmek için, kamuoyunu, aldatarak da olsa, bir ölçüde tatmin etmek zorundadır.

Oysa uzun süren Faşist yönetimin sömürüsü ve yağması:

Bütün kaynakları kurutmuş...

Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, güvensizlik, yasaklar, hapis cezaları herkesi bunaltmış...

Geçim sıkıntısı herkesin belini bükmüştür!

***

Bu Faşist sürecin en korkunç tarafı:

İktidarın bütün bunların farkında olması ve egemenliğini sürdürebilmek amacıyla, hem sömürü ve yağmayı hem de zulmü, daha da tırmandırmayı tek çare olarak görmesidir:

Ücretler, maaşlar düşürülür, enflasyon azdırılır, vergiler yükseltilip bazıları iki kez bile alınır; sömürü iyice derinleştirilir...

Doğa, tarih ve kent yağması iyice yaygınlaştırılır...

Muhalefet üzerindeki baskılar ve ifade özgürlüğüne ilişkin yasaklar sürekli artırılır...

Siyasal rakipler, ya hapsedilerek ya itibar suikastlarıyla ya şantajlarla ya da satın alınarak etkisizleştirilmeye çalışılır.

***

İnsanlık Tarihi ve Siyaset Bilimi, Faşist bir iktidarın, ne kadar zalim olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün, mutlaka bittiğini ve lanetlendiğini gösteriyor.

Çünkü Faşizm, insan doğasına aykırıdır:

İnsanlık, yok olana kadar, Bağımsızlık, Laiklik, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Dayanışma, Adalet ve Barış arayışına ve mücadelesine devam edecektir!

***

Evet:

“Zulüm ve yağma arttığında zeval yakın demektir!”

“Zulmün artsın ki tez zeval bulasın!”

“Zulmü artan zalimin zevali tez olur!”

“Zevale geçen zulmü kimse durduramaz!”