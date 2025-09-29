Çok şey konuşuldu cumhurbaşkanının ABD ziyareti üzerine. Bu ziyareti diğerlerinden ayıran ilginç bir şeyler var. Bunlar arasında en önemlisi, psikopatolojisi tartışma konusu olan bir liderle dans ediliyor olması. Tüm dünya liderleri Trump ile nasıl dans edilmesi gerektiği konusunda “derslerini çalışarak” görüşmelere hazırlanıyor. (https:// claireberlinski.substack.com/p/ impeach-him?r=1nd8v&utm_ campaign=post&utm_medium= web&triedRedirect=true)

Bu narsist kişilik, ABD’nin küresel üstünlüklerini kullanarak ticari konularda ülkelere isteklerini dayatarak dünya düzenini değiştiriyor. “Büyük Amerika” ile “büyük Trump”ı eşanlamlı bir üst düzeye yükselten bir kişilik.

27 TRİLYONLUK TÜKETİM PAZARI

Trump’ın üstünlüğü veya elindeki en büyük koz, ABD’nin 27 trilyon dolarlık bir ulusal gelirle dünyanın en büyük tüketim pazarına sahip olması. İkincisi doların rezerv para olarak üstünlüğü ve dünyadaki egemenliği. Üçüncüsü dünya çapında yayılmış askeri üstünlüğü ve sivil ve askeri teknolojisi. Belki dördüncüsü kültürel egemenliği. Bütün bunlarla ülkelere dayatmaları.

Trump çok kutupluya dönüşen dünyada 33 trilyon dolara varan borcuyla, ekonomik bakımdan ülkenin zayıfladığını biliyor. Amerikan şirketleri ucuz ve büyük ölçekli üretim için ABD’den kaçtı ve bu kaçışlarıyla dünyanın pek çok ülkesinde teknolojiyi ve üretimi geliştirdi ve özellikle Çin gibi çok akıllı rakiplerini de dünya sahnesine hızla çıkmasına yardımcı oldu (kapitalizmin arkadan gelenlerin öndekilere yetişmesi kuralı, bunu sadece stratejileri sağlam olan ülkeler başarabiliyor).

HER ŞEY EKONOMİ İÇİN

Hayır yanlış anlaşılmasın, Çin, kendi kalkınma stratejisini kurdu ve küreselleşmeden son derece yararlanarak hızla büyüdü.

Fakat ABD 33 trilyon dolarlık borcunu, henüz, yukarıda saydığımız üstünlüklerine dayanarak çevirebiliyor. Ama Trump ekonomik kırılganlığın farkında, bu nedenle 1) Şirketlerin üretimini ülkeye geri çağırıyor, 2) Pazar üstünlüğünü ve dünyanın dolara olan bağımlılığını kullanarak gümrük tarifelerini tamamen ABD lehine değiştiriyor.

Trump’ın gözünde para ve ekonomi var: Hangi ülkeden ne fazla alırım.

TÜRKİYE’NİN ABD ZAAFI

Türkiye, F-35 programından çıkartılarak ABD’ye giderek daha bağımlı hale getirildi. Yeni F-16’lar almak bile sorunlu.

KAAN savaş uçağının beş yıl içinde motorları hazır takılacak ve KAAN uçacak açıklamalarının da sadece propaganda malzemesi olduğu görüldü. Motorların ABD’nin iznine bağlı olduğunu Dışişleri bakanı resmen açıkladı.

Bu izinlerin çıkma olasılığı fazla değil. Kongre var, CAATSA yaptırımları var, kongre engellerini aşmak şu aşamada imkânsız gibi, Rum ve Yahudi lobileri çok etkin. ABD dayatıyor: Rus S-400’lerini bize ver veya iade et!

S-400’lere 2.5 milyar dolar vererek mezara gömdük.

İktidarın bu alandaki politikalarının orta vadeli bakışlardan bile yoksun olduğunu hayat kanıtlıyor. Akıllı ve devlet yararına stratejiler yerine anlık kararlarla ilerleyerek çıkmaz sokaklara saplanıldığını iktidar deneyimledi.

TRUMP’I SEVİNDİRME PAKETİ

Tüm bu açmazları çözmek için Erdoğan ve ekibi, dostu Trump’ı sevindirecek bir ekonomik paket hazırlayarak ve bunu önceden de ilan ederek Beyaz Saray’ın kapısını çaldı ve öğle yemekli 2 saatlik bir ağırlama sağladı.

Trump’a sunulan pakette ne mi var? En önemlisi, Trump’ın tüm dünyaya satmak istediği Amerikan gazı baş rolde. Bazı haberlere göre, Rus gazından iki kata yakın pahalı ve 20 milyar dolar daha fazla ödeme yapılacak. Nükleer santral kapısı da açıldı ABD’ye. Tabii THY 225 Boeing uçağı alacak, bu imzalandı. ABD mallarına gümrük vergisi sıfırlanması da var (yılda 150 milyon dolar).

40 F-16 UÇAKLARI TALEBİ DE ASKIDA

Ankara KAAN savaş uçağını, F-16’larda kullanılan General Electric’in F110 motoruna göre ayarlamış, bu da Amerikan bağımlılığı.

Bir de tabii Halk Bankası soruşturmasının kalkmasını dillendirdik.

ABD-Trump-Türkiye’nin bu ağır ve önemli ihtiyaçlarına karşı diyor ki “Bunların hepsini görüşebiliriz, tabii bizim isteklerimize yanıt verdiği takdirde”. Neler olduğunu kestirmek zor değil.

Sonra sözü Erdoğan’a getiriyor, Erdoğan’ın meşruiyete ihtiyacı var diyor. Bu tam bir rezalet. Ya, seçim hilelerini çok iyi bilir demesi, tamam da utanılacak bir durum.

Adam narsist dedik ya!

PEKİ NE OLDU?

Şimdilik çok para verdik, mal alıyoruz, ABD’yi zengin ediyoruz.

Özellikle Türkiye’ye vurulan askeri kilidi aşmak için sunulan paketin getirisi konusunda somut hiçbir şey yok.

Ülkenin Amerikan odaklı politikalarla vardığı nokta sanki bir hiçlik gibi duruyor.

Hızla değiştirilmesi gereken bir Amerikan mahkûmiyeti, önümüzdeki temel sorun. Bu şüphesiz birden olacak şey değil ama hızlı adımlar ve ulusal kararlar gerek.