Netahyahu-Trump’ın baş başa hazırladığı plan kime yarar...

ABD Başkanı Trump Venezüella’ya neredeyse savaş açacak noktaya gelse bile, kendini Nobel Barış Ödülü’ne layık görüyor. Putin’in Ukrayna’da savaşa son verme niyeti gözükmüyor, dolayısıyla Trump’ın barış ödülünü de köstekliyor diyebilirsiniz (!).

Filistin savaşını bitirmek için hazırlanacak bir barış planı, 65 bin Filistinliyi mezara gömen Netanyahu ile baş başa verilerek mi hazırlanmalıydı, yoksa en azından Filistinlilerin uzaktan da olsa görüşlerinin ve katkısının alınması gerekmiyor muydu?

GALİPLERİN BARIŞ PLANI

Hayır, en iyi barış planı Netanyahu ile hazırlanır. Onun istekleri çıkarları gözetilir. Nitekim 20 maddelik plan tamamen Netanyahu’nun taleplerinden oluşuyor. Galiplerin tipik barış anlaşmasını dayatmalarına tipik bir örnek. Ama hep böyle olmaz mı?

İçinde Trump’ın da Gazze’yi Batı’nın şenlik ve eğlence alanına dönüştürecek “ekonomi kalkınma” diye isimlendirilen maddesi de var.

Evet belirsizliklerle dolu ve bütününe yakını, uygulanması daha çok İsrail’in keyfine bırakılmış bir plan.

Mesela İsrail’in Gazze bölgesini adım adım ne kadar sürede terk edeceği konusunda hiçbir öngörü yok. İsrail’in işgali bir yıl sonra mı sona erecek, beş yıl sonra mı yoksa on yıl sonra mı?... “Gelişmelere bağlı.”

BLAİR’Lİ KONSEY YÖNETİMİ

Gazze başında ve kontrolünde Trump’ın bulunduğu uluslararası bir “konsey”ce yönetilecek.

İslam ülkelerinin daha ılımlı önerilerinin ve Filistin Devleti’nin de sürece dahil edilme taleplerinin hiçbiri planda yer almıyor.

Yürütmeyi de Blair yapacak. Hani Bush’un kimyasal silahları var yalanıyla Irak’a saldırdığı Irak’ı parçalayıp IŞİD belasını dünyaya hediye etmesiyle, 1 milyona yakın ölü ve yaralı ile sonlanan o işgalin en büyük destekçisi.

Blair ile birlikte İngiltere’nin fiilen yönetici olarak bölgeye dönüşünü “kutlayacağız”!

Süre ne? Belli değil.

GAZZE, FİLİSTİN’DEN KOPARILIYOR

Eh işler yolunda giderse... Bağımsız teknokratlardan oluşan siyasi Filistinlilere kapalı bir yönetim de öngörülüyor.

Yani Gazze aslında Filistin Devleti’nden tamamen koparılarak manda yönetimi altına alınıyor.

Bu plan aynı zamanda Hamas’ı da yok etme planıdır.

Şüphesiz bu durumu yaratan da bizzat liderleridir. İsrail’e 70 bine yakın kadın çocuk Filistinlinin katledilmesi fırsatını veren de.

Daha önce yazmıştım: Hamas bir saldırı planlarken 1250 civarında İsrailliyi öldürür ve esir alırken İsrail’in tüm gücüyle Gazze’ye saldıracağını ve çok güvenilen yeraltı tünellerini de yerle bir edeceğini, bu kadar Filistinliyi de öldüreceğini ve kendi varlığını da sonlandırabileceğini “en olumsuz öngörü” olarak hesaplarına almamış mıydı?