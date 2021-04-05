Bildiri sarsıntısı, zamanı ve yeri üzerine...

05 Nisan 2021 Pazartesi

Önce ilkesel yaklaşmalı: Bir iktidarın etkili elemanları ülkenin temel ilkeleri, anlaşmaları, anayasal düzeni hakkında her şeyi söyleyecekler...

.. Yetkili olmadıkları halde, mesela İstanbul Sözleşmesi gibi kadınlar üzerindeki erkek şiddeti konusunda devlete, hükümete yükümlülükler getiren uluslararası anlaşmaları feshedebilecekler...

.. Dahası, Boğazlar Antlaşması (Montrö) gibi, ülkemizin bağımsızlığının ve egemenliğinin temellerinden biri olan antlaşma için bile “Evet, Cumhurbaşkanı isterse Montro’yü ve başka antlaşmaları da feshedebilir” diyebilecekler..

... Bu söz üzerine satın aldığın medyanın kalemleri derhal Montrö’nün feshedilmesini isteyecekler...

...İstanbul’u mahvedecek Kanal İstanbul’u bahane ederek emperyalist dayatmalara kapı aralayan Montrö’nün dibine mayın döşenmesini tartıştıracaksın...

... Saray’ın Efendisi’nin sınırsız yetkilere sahip olduğunu, her şeye kadir olduğunu millete dayatacaksın...

... Hâlâ görevde olan amirallerinin tarikatlarla al takke ver külah içinde olmasını hoş göreceksin...

... Ortaklarınız Anayasa Mahkemesi’nin ortadan kaldırılmasını isteyebilecek...

... Ama, “Yok bu kadar değil” diyerek Montrö Antlaşması’nın tartışılmasına karşı çıkan 104 emekli amiralin bildiri yayımlamasını, “darbe mi, iktidar üzerinde askeri vesayet mi kurmak istiyorsunuz” gibi ucube görüşlerinizle derhal harekete geçireceksiniz.

Anayasa geçerli mi?

“Madde 26 - Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

Biliyoruz bu maddeyi askıya almış durumda iktidar.

Bu maddeyi şuna dönüştürdüler: “Kimse düşünce ve kanaatlerini ...ne tek başına ne de toplu olarak yayamaz. Bizden izin alınmalıdır. Bu konuda kesinlikle bir serbestiyet yoktur.”

Emekli amiraller bu ülkenin yurttaşı değildir.

Emekli olsalar bile bizim emir ve talimatlarımız altında hareket etmek zorundadırlar.

Yoksa hepsini içeri atarız.

Rütbelerini söker, hepsini ere dönüştürürüz.

Emekli maaşlarını keseriz.

Emekli amirallerin, generallerin, askerlerin, subayların toplu görüş açıklamaları, yasak olmasa bile yasaktır.

Bu şekilde toplu bildiri yayımlamak, hükümete darbe teşebbüsüne girer.

Toplu bildiriler, birer askeri silahtır, toptur, savaş uçağıdır.

Bu bildiri hükümeti yıkmaya kalkışmaktır.

Çok şükür, bildiri ile hükümetin yıkılışını, başsavcıya soruşturma açma emrimizle son anda önledik.

Hükümet dimdik ayaktadır.

Radyo ve TV’leri ele geçirerek bildiri okumalarına fırsat vermedik.

Az kalsın, birinci, ikinci, üçüncü ordularımızı, hava kuvvetlerimizi de ele geçireceklerdi.

Hükümetimiz, ordularımız uyanıktır, dimdik ayaktadır.

Hımmm...

Türkiye’yi ekonomik olarak çökertme, halkı yoksullaştırma, işsiz- aşsız- evsiz barksız bırakma hakkı var. Turkcell gibi “yerlileştirdiğiniz” şirketlere atadığınız partili adamlarınız 100 biner Avro yönetim kurulu üyelik parası alacaklar.. İşsiz bırakacaklarınıza sadece 1.5 ay devletten yapılacak ödemelere 5 lira zam yapacaksınız.

Evet, seçildiniz, bu haklarınızı tepe tepe kullanıyorsunuz. Kimse sizi engellemiyor. İktidarda her şey üzerinde haklarınız var. Anayasayı çiğneme dahil.

Ama bir açıklama yayımlanınca eyvah darbe teşebbüsü diye ayağa fırlayacaksınız, tabii çaresizlikten ve içinde bulunduğunuz büyük boşluk ve krizlerden...

Ama mağduriyet hikâyesini kimse yemez. Burada 83 milyon insan mağdur!

Siyasetin rolünü çalmayın

Ama yine de iktidara karşı mücadele siyasetin konusudur. Amirallerin toplu bildirileri değil.

Muhalefet partileri bu süreci inşa ediyorlar.

Amirallerin haklarını sonuna kadar savunsak da çok kritik, çok zor koşullarda ve büyük baskılar arasında inşa edilen muhalefetten rol çalacak gibi görünecek bu tür girişimleri şu aşamada yerinde bulmuyorum

Ben tüm amirallere bireysel olarak muhalif partilere katılıp aktif politikaya destek olmalarını salık veririm.

Ellerinizi siyasetin taşları altına sokun.

Toplu bildirilerin değil.