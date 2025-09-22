Hukuku, yargıyı tamamen elinde tutan, yargıçları mahkemeleri atayan, farklı karar veren mahkemeleri dağıtan, dahası beğenmediği yargıçları üstelik rütbesini düşürerek sürgüne gönderen, AKP’li avukatları yargıç yaparak İstanbul’da CHP 38. kongresini iptal ettirerek üstelik onlara mutlak butlan (kongreyi yok sayma) kararı aldırmaya çalışan iktidar değil, sanki bizzat CHP’nin kendisi...

İktidar, bizi ilgilendiren bir durum yok, CHP’lilerin birbirleriyle mahkemelik savaşları var, komedi söylemini papağan gibi tekrarlayanlara, ortada sallanan hukukçuların gerçeği dile getiremediği, sustuğu bir ülke daha çok girdaplar içinde çırpınır durur, bu ülkede 88 hukuk fakültesi var... Peki kendileri varlar mı gerçekten?

FAKÜLTE 88 AMA HUKUKÇU NE KADAR

Ülkenin adaleti, yargıyı, anayasayı, seçim hukukunu, Yüksek Seçim Kurulu yetkilerini ilgilendiren derin konularda gerçeği dile getiren beş on hukukçu var. Diğerlerinin hiç sesi çıkmıyor, sanki ayda yaşıyorlar.

Öyle olunca da ekranların yüzde 99’unda iktidarın yargı manipülasyonunun CHP’ye, muhalefete, basına, medyaya, belediyelere yönelik operasyonlar sanki normalmiş gibi millete yutturulmaya çalışılıyor.

Milletin yüzde 80’i kadar bile olamıyorlar.

Bu operasyonlarda iktidarın dahli yok diyenler, suskun hukukçular, milletin vicdanıyla ve gerçeği görme yeteneğiyle ve cesaretiyle yarışamıyorlar.

DELEGE DAHA NE YAPSIN...

CHP, dünkü olağanüstü kongresiyle sıfırdan yeni bir yönetim oluşturdu. Üstelik, 38. kongrenin İstanbul ve yönetimdeki insanların dışındaki aynı delegelerle...

Bu delege listesi, 38. kongrede ikinci oylamada açık farkla bugünkü yönetimi de seçen delege.

Aynı delege, parti içindeki iktidar uzantılarına açtırılan yönetimi iptal adımları karşısında, düzenlenmek zorunda kalınan sonraki kongrede de bugünkü yönetimi tek liste halinde seçen delegeler.

Dün de aynı delege heyeti bu kez kendisi olağanüstü kongreyi çağırdı ve geçerli oyların hepsiyle yönetime destek kararı verdi.

Geçerli oyların hepsi, kolektif bir irade sergiledi.

Daha ne yapsınlar?

MÜHENDİSLİĞE DEVAM

Bu olağanüstü genel kurul, siyasi parti kongrelerinden ve seçim sonuçlarından tek yetkili organ olan YSK’nin onayıyla ve gözetiminde yapıldı.

Cumhurbaşkanı ise susması gereken bir konuda 24 Ekim’e ertelenen mahkeme kararının beklenmesi gerektiğini söylüyor.

38. kongre kalmadı ortada. Sıfır ve elde var sıfır.

YASAL BİR GRİ ALAN YOK

Cumhurbaşkanının 24 Ekim mahkeme kararını bekleyelim sözü, sanki yandaşlarda bir umut doğurmuş gibi.

Sanki mahkeme mutlak butlan kararı verince ortaya bir hukuksal sorun çıkacakmış gibi.

Koca hukukçular bir gri alandan söz ediyor. Hayır söz etmeleri gereken hukuki bir gri alan değil, siyasetin ne yapacağı belli olmayan siyasi bir gri alan.

24 Ekim’de verilebilecek mutlak butlan kararının uygulanabileceği bir kongre kalmadı.

Parti, doğal gelişimi ve yaşamı içinde geldiği noktada kendini yeniledi.

SAÇMA BİR BEKLENTİ

Peki mahkeme 24 Ekim’de diyelim ki olmaz ya siyasal davrandı ve 38. kongreyi yok saydı. Eski yönetime başka bir CHP yönetimi mi kurduracak... Bu kadar saçma bir sonucu beklemek abesle iştigal etmektir, baştan mantıksız ve saçmadır.

Dün seçilen yeni bir parti yönetimi var. Tek yetkili YSK’nin onayladığı.

Asliye hukukun bugünkü yönetimi yok sayacak ne bir yetkisi olabilir ne bir kararı.

Bu arada bazı hukukçular, 38. kongrede zaten eski yönetimin görevi bitmişti, yönetimi, yeni seçimi yaptırmak üzere kongre yönetimi devralmıştı, diyor haklı olarak.

Bu iş bitmiş ve CHP artık uzun süre bugünkü yönetimin iradesi altına girerek parti üzerindeki siyasal ve yargısal operasyonları bitirmiş ve parti içindeki operasyonel sözde muhalefeti de bitirmiştir.