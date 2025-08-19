Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çözülme, hem iktidar hem ‘Adalet Sarayı’, 32 film mi?
Orhan Bursalı
19.08.2025 04:00
Düşünün geceyarısı hapishaneye adeta baskın yapıyorlar. Yahu kardeşim hapishaneye o saatte bir tutuklu ile görüşme talebi normal mi? İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile görüşmek istiyorlar. Görüşe çıkıyor. AKP’ye sırtını dayayan tutuklulara “Pişman ol, şu itirafları yap yoksa buradan çıkamazsın” şantajı yaparlar. İlk talepleri reddedilmişti, bu kez “Tanık var, tetikçi tutulmuş ve cinayet işlenecekti” suçlamasını yöneltiyorlar. Sabah gazetesinde manşet oluyor.

FETÖ’cülerin operasyon pisliği Taraf’ın “Fatih Camisi’ni bombalayacaklardı” ve benzeri manşetleri ile subaylara karşı kurulan kumpasları, yargılamaları, mahkûmiyetleri hatırlatan aynı yöntemler...

FETÖ’nün ruhu oralarda dolaşıyor veya oradakilerin içlerine kaçmış.

Bu avukat kılıklılar sırtlarını bir yere dayamadan bunu yapamazlar.

Fatih Keleş üzerinde uzun süredir çalışıyor Çağlayan.

Babasını satın almak için oğlu, yeğeni ve ağabeyi de tutuklanmış. Yap itirafını, ailen de sen de serbest kal.

***

Mücahit Birinci olayı kadar, belki de ondan da önemli bir komplo girişimi.

***

İktidar Birinci’yi harcadı. Ayyuka çıkan bir dehşetti ve adaletin neden alt sıralara düştüğünün bir kanıtı daha.

Tutuklanan işadamlarından pek çoğuna “Paranı ver, şunu imzala, çık dışarı” şantajı tutabilir. Günahı yoktur ama işi gücü, şirketi, malı mülkü, ailesi, karısı, çocukları vardır. Bir milyon, iki milyon dolarlar feda olsun!

Nitekim pek çoğu serbest kaldı. Ama onların b.k atmaları sonucu insanlar içeride. Fatih Keleş’in de şirketi var, çocukları var. Ama o kendisine yapılan operasyonu ifşa ediyor.

***

Murat Kapki isimli işadamı da yaptığı itiraflar yeterince kabul görmediği için içeride tutuluyor. Kendisinden daha büyük suçlamalar bekleniyor ki Birinci adında bir AKP’li ve Saray hayranı hapishanede kapısını çalıyor: Ver iki milyonu, şunu imzala ve çık. Murat Kapki’nin da baskılara karşı bir dayanma eşiği varmış. O eşik aşılınca, bu kadar olmaz diyerek Birinci’yi faş ediyor.

***

Yine tutukluları para karşılığı itirafnameye zorlayan bir avukat, ülkeden kaçarken yakalandı. Derhal Emniyet’e alındı, herhalde tutulduğu evinin yanında kuş uçurtmuyorlardı.

AKP de birbirine giriyor. Ekranda iri yarı ama küçük adam, biz olmasak bu operasyonlar yapılmazdı diyerek sözde gazeteci tetikçileri sayıyor.

***

İBB borsası, baskı, keyfi tutuklamalar, aile çevrelerini tutuklayarak şantaj olarak kullanma...

32 kısım tekmili birden, filmlerini yaşıyoruz.

Davalar çökmüş durumdadır. Ama otoriter rejimin gereği, bu çöküşü asla kabul etmezler.

Suçlamalara devam. Şimdi de Beyoğlu Belediyesi’nden başkan ve 19 kişinin tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmesiyle oyun devam ediyor.

***

Bu kaçıncı tekmil, filmin 20’ncisi mi, 30’uncusu mu? Bilmiyoruz.

Bu tutuklamaların kurulan komisyonla ilgisi var mı?

CHP neye zorlanıyor?

***

MHP’nin başını çektiği ve Devlet Bahçeli’nin tüm geleceğini yatırdığı terörsüz Türkiye, Suriye’deki gelişmeler sonucu, umutsuz bir vakaya mı dönüşüyor?

