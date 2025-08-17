Evet aslında sorulması gereken temel soru budur Aydın’dan Çerçioğlu AKP’ye iltica etti. Bu kavram Murat Yetkin’e ait. Beğendim, kullanıyorum. Önündeki dosya, Stockholm Sendromu kavramıyla psikiyatri literatürüne geçen bilimsel anlatıma uygun davranmasını zorunlu kıldı. Sıradan insanların “insani” davranışını sergiledi.

CHP’li Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’nın ellerini de cumhurbaşkanı havaya kaldırdı. Çerçioğlu hakkında epey somut bilgi var, ama Fazlaca’nın derdi neydi bilmiyoruz. CHP kendisine fazla mı geldi? Veya başka bir Çerçioğlu olayı mı? Altınovalıların söyleyecekleri çok şey vardır herhalde.

CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da bu kervana katılanlardan. Saymaz’ın tweet’inden: “20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi.” Ve o da ellerinin cumhurbaşkanı tarafından havaya kaldırılması onuruna erişti.

BAŞARILI BİR ÇALIŞMA!

AKP, kaybettiği belediyelerden 55 tanesinin AKP’ye ilticasını sağladı. HaberTürk’ten Esra Toptaş’tan öğrendim sayıyı. 55’ten 24’ü Yeniden Refah Partisi belediyeleri imiş. Herhalde Yeniden Refah, belediye başkanlarını seçerken AKP ile yakınlığı olan çok sayıda kişiyi seçmiş, tanınmış biridir, bize oy getirir, diye. Oyları getirmişler ama hepsini bir torbaya götürüp AKP’ye teslim etmişler!

AKP iyi çalışmış doğrusu... Tabii ki onlara karşı her aracı kullanarak... Bu konu ayrıntılı büyük bir dosya oluşturulmasını gerekli kılıyor. Başlık veriyorum: Neden geçtiler? Dizi yazı ve çok da iyi okunur. Milletin her şeyi bilmeye ihtiyacı var!

AKP milletten oy alamıyor, ama alınan oyları da iç etmeyi başarıyor.

AHLAKSIZLIK REVAÇTA

Ahlaksızlık batağında bir ülkede olağan işler. Söyleyeyim, belediyelerin partiler arası transfere konu olması da ahlaksızlıktır. CHP ve başka partilere katılanların da derin etik sorunu...

Partinden ayrılabilirsin, tamam. O zaman belediye başkanlığından da ayrılmalısın. Şapkanı al, istediğin yere, istersen Kutuplara git.

TEMEL SORU:

Peki gelelim ana soruya: Batmakta olan, gerileyen, şimdi seçim olsa kaybedecek bir iktidar partisine bu iltica neden? Aslında siyasetin gereği, işlerin tersten işlemesi gerekmez mi? Kazanacak partiye geç, sonraki dönemi de garantile...

Millet inim inim yoksulluktan inlerken, feryatlar arşa varmışken, sen gidip iktidara katılıyorsan, çöküşe ortak oluyorsun.

Bunun normal bir mantığı yok. Mantık dışı işler var... Vaatler (her türlü!), suçlama dosyalarıyla defterinin dürülmesi, suçsuz olsan bile aylarca hapiste kalması vb.

AKP sürekli bel altı vuruyor.

CHP batıyor imajı üzerinde çalışıyor.

Özgür Bey ve arkadaşlarını partinin başından da uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü AKP için diş kırıcı; oldukça sert çıktılar!

Dedikodular da (ekranda çok kullanışlı paralılar dahil) troller iş başında.

Başka önemli belediye başkanları da AKP’ye katılacakmış. Başta Mansur Yavaş. Neyse hepsi bu alçakça saldırılara karşı gereken yanıtları verdiler.

Ama satılmaya hazır bazıları vaat ve şantajlara boyun eğebilir.

***

Cumhurbaşkanı yalancı bahar yaşadığını biliyor, bakın kaybettiklerimi geri alıyorum mesajıyla.

Aslında ilk seçimde daha büyük ölçüde kaybedeceklerini bile bile!

Kendilerine bir hayır getirmeyeceklerini bile bile...