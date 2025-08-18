Adım adım ilerliyorlar. MHP’de bir Alevi raporu hazırlanıyormuş. Bahçeli de bir külliye yaptırıyor. Açılışında rapor da açıklanacakmış. Şüphesiz ki tam da 23 yıl sonra ve seçim sürecinde hem külliye hem rapor, CHP’den en azından bir kısım Alevi yurttaşı koparıp alma amaçlı.

Sonuç alırlar mı bilmem ama verecekleri önemli tavizler çok sayıdaki Alevi derneklerinin bir kısmını mutlaka etkileyecektir. Bu arada CHP’nin de komisyonda Alevi sorununa çözümleri var da...

Bundan önceki seçimler öncesinde böyle şeylere gerek duymadılar. Gerçi AKP iktidara geldikten epey sonra Aleviler konusunda raporlar hazırladı, önde gelen Alevi yazar gibi kanaat önderlerini partiye çekti. Ama hepsi çöp oldu.

MHP’nin Alevilere karşı tutumu belliyken, Aleviler katliamlara uğrarken ortaya çıkan Alevi sevdası, iktidara tutunmak sevdasına denk geliyor.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE BUNA İHTİYAÇLARI YOKTU

Çünkü nasılsa kazanırız diyorlardı. Ama şimdiki anket sonuçları CHP’nin kazanma olasılığının yüksekliğini gösterince, alelacele seçmen kitlesi üzerinde, tabii ki CHP’yi hırpalamak amacıyla, siyasal operasyonları başlattılar. Meclis’te kurulan komisyonun da amacı buydu. Zaten cumhurbaşkanı, AKP-MHP-DEM ittifakı Kürt sorununun çözümünü birlikte yürütecek demişti. Sonra AKP-MHP-DEM ittifakını genişleterek CHP, diğer partiler, sivil kuruluşlar vb. işin aslında “bu ittifaka” dahil edildi.

Bu komisyonda kararların oybirliğiyle alınması söz konusu değil. Üçlü ittifakın çoğunluk oyu yeterli. Komisyonda CHP’nin hep istemediği kararlar alınırsa salt muhalif kalmak CHP’ye yeterli olacak mı? DEMAKP-MHP oyları karar almaya yeterli olacağına göre... Şüphesiz süreci izleyerek göreceğiz.

MESELA ŞUNU DA GÖRECEĞİZ:

CHP ikinci toplantıda 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sundu ya... Bunun gündeme nasıl alınacağı, alınıp alınmayacağı konusunda bir fikir yok.

Mesela DEM’liler iktidar blokundan ayrılıp bu pakete destek verecek mi, ne kadarına verecek. Bol bol demokrasi hak ve hukuktan bahsetmek kolay da iş fiiliyata gelince ne göreceğiz. Onları salt Kürt sorununa çözüm mü ilgilendirecek...

Başka önemli bir nokta, diyelim demokratik paketten bazı maddeler orada onaylandı. İş yasalaşmaya veya iktidarın kararlarına gelince ne olacak? Komisyon kararı göstermelik mi kalacak, hadi bunları maddelere göre ilgili Meclis komisyonlarına sevk edelim, orada nasılsa hallederiz mi denecek? Çünkü bu komisyonun yasa yapma vb. gibi yetkisi yok.

Milletin temsilcilerinin meclisine katılmak olmaz, peki tamam da, kurulan AKP-MHP-DEM ittifakının ana amacını hiç gözden kaçırmamak gerekir.

BU ZULME KİM DUR DİYECEK?

Demokrasi ve Milli Dayanışma Komisyonu... İktidar zulmü ise fırtınalı sürüyor. Çalık’a uygulanan zulüm acaba bu komisyonu ilgilendirecek mi? İnsan hak ve özgürlükleri temelinde... İzmir’de verilen raporu çöpe atan ve İstanbul’da ele geçirdikleri adli tıptan yalan yanlış, hekimleri utandıracak, Hipokrat yeminlerini sorgulatacak hapishanede kalmalı raporunu çıkartmak, her türlü zulmün kalıcılığının göstergesi.

DEM niye kayyum atanan belediyelerini geri alamıyor? Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması, İmralı’nın PKK’nin işine gelmiyor mu? DEM’in sesi pek zayıf da. Özetle: Kim takar kurulan komisyonu!

Önceki seçime kadar alabildiğine saldırdıkları ve CHP’nin de ne terörle işbirliğinin ne PKK ve İmralı seviciliğinin kaldığı süreçten “APO beyefendiciliğine” sıçramaları, iktidarda kalmak için her aracı kullandıklarının bir örneği.

HEPSİ BÜTÜNÜN BİR PARÇASI

Esas örnek de tüm bunların CHP’ye çekilen çok yönlü operasyonun birer parçası olması...

CHP herhalde tüm bunları dikkate alıyordur.

Milletin bu kez umudunun yine yitirildiğini görmek, CHP’yi de bitirir, ülkeyi de.

Gözlerimizin önünde tam totaliterliğe gidebilecek bir rejim inşa ediliyor.

Belediyelerin de birer iktidar memuru düzeyine düşürüleceği...

YARIN: CHP’ye yönetim operasyonu